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АНАЛІТИКА

Україна хоче отримати від Австралії списані гелікоптери Taipan, - ЗМІ

Україна хоче отримати від Австралії списані гелікоптери Taipan, - ЗМІ

 

Україна надіслала уряду Австралії запит про отримання списаних вертольотів Taipan.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Asia Pacific Defence Reporter.

Видання пише, що наразі технічні фахівці таємно розбирають усі 45 армійських багатоцільових вертольотів Taipan і закопують компоненти на об'єкті оборони.

"Вартість кожного вертольота на вторинному ринку становить близько 20 мільйонів доларів, тому було ухвалено рішення знищити їх по-тихому в надії, що ніхто не помітить. За іронією долі, 10-тонні двомоторні "Тайпани" розбирають, а не розрізають, бо їхня конструкція з вуглецевого волокна дуже міцна", - йдеться у матеріалі.

Однак міністр оборони Річард Марлес заявив, що вертольоти будуть утилізовані таким чином, щоб максимізувати їхню цінність.

Видання уточнює, що федеральний уряд Австралії нещодавно отримав запит на передачу даних вертольотів Україні.

MRH-90 Taipan

Багатоцільовий гелікоптер MRH-90 замінив в Австралії наявний парк гелікоптерів ADF Black Hawk і Sea King зі збільшеними і поліпшеними можливостями, здібностями і можливостями для задоволення вимог, що виникають.

Можливості MRH-90 мають більше вбудованих функцій безпеки, які відповідають вимогам або перевершують їх, і використовують новітні технології, включно з композитними матеріалами та електродистанційними системами, які забезпечили більш ефективне обслуговування.

Потреба ЗСУ у вертольотах

У квітні спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що українські вертолітники хотіли б пересісти з радянських машин Мі-24 на американські Apache. Це дало б значну перевагу військовим.

Нещодавно повідомлялось, що Аргентина має намір найближчим часом передати Україні два багатоцільові вертольоти Мі-171Е, які країна раніше придбала в Росії.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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