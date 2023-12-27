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АНАЛІТИКА

Залужний: Ми погодилися, що потрібно залишити два поняття в нашому законодавстві - придатний або не придатний до військової служби

16:06 26.12.2023 |

Політика, Україна

 

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що виключення з нового законопроєкту про мобілізацію такого поняття, як "обмежено придатний", дасть змогу зрозуміти, "чи є сенс далі оперувати такими поняттями, як "інвалід ІІ і ІІІ групи".

"У тому законопроєкті ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" - ІФ-У) ... ми погодилися, що потрібно залишити два поняття в нашому законодавстві: це людина, яка придатна до військової служби, і людина, яка не придатна до військової служби. Позбувшись такого поняття, як "обмежено придатний", відповідно, ми дамо відповідь на запитання "придатний - не придатний", (...) ми зрозуміємо, чи є сенс далі оперувати такими поняттями, як інвалід другої групи та інвалід третьої групи", - сказав Залужний в ефірі телемарафону у вівторок.

Головнокомандувач наголосив, що рішення про придатність до військової служби людини визначає не інвалідність, а військово-лікарська комісія.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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