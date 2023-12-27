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АНАЛІТИКА

Залужний: Питання відстрочок від мобілізації не в моїй компетенції

15:58 26.12.2023 |

Політика

 

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що питання відстрочок від мобілізації не в його компетенції, для цього є центральні органи виконавчої влади.

"Збройним силам України, мені особисто головне, щоб прийшли люди у військо й могли виконувати поставлені завдання. Те, хто яку матиме відстрочку чи не матиме відстрочки, кого призиватиме держава - на сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральні органи виконавчої влади, які можуть це визначити", - сказав Залужний в ефірі телемарафону у вівторок.

Він наголосив: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси, мені потрібна зброя для того, щоб продовжувати ведення бойових дій".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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