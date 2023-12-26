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Перші українські пілоти завершили базову підготовку до польотів на F-16 в Британії
08:52 26.12.2023 |
Перша група українських пілотів пройшли базову підготовку у Королівських ВПС Великої Британії і зараз навчаються керуванню винищувачами F-16 у Данії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського уряду.
Британія у серпні розпочала базову підготовку з пілотування і навчання англійської мови.
Навчання завершили шість досвідчених льотчиків-українців, ще десять пілотів-стажерів залишаються в Британії для продовження базової льотної підготовки та освоєння авіаційної медицини і тренувань у центрифузі.
"Я пишаюся підтримкою, яку Королівські ВПС надають наступному поколінню українських бойових пілотів і наземних екіпажів, які будуть першою лінією оборони у захисті неба України", - сказав міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.
Британська програма покликана надати пілотам навички, необхідні для переходу до наступного етапу підготовки на західних винищувачах, і наблизити їх до стандартного підходу до польотів за стандартами НАТО.
Пілоти, які проходять базову льотну підготовку, проводять практичні заняття на літаках Grob Tutor, вивчаючи загальні процедури керування, пілотування за приладами, навігацію на середньому та низькому рівнях, а також польоти в строю.
Після завершення навчання в Британії пілоти пройдуть підготовку в іншій європейській країні з підвищення рівня льотної майстерності.
Також десятки українських авіаційних техніків проходять підготовку з англійської мови, орієнтовану на інженерні спеціальності.
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