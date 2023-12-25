Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Порошенко пояснив, для чого потрібен уряд національної єдності

13:20 25.12.2023 |

Політика

 

Петро Порошенко в інтервʼю на "5 каналі" пояснив, що створення уряду національної єдності потрібне для ухвалення непопулярних, але життєво важливих для збереження держави рішень.

Він навів приклад Ізраїля, де влада обʼєдналась з опозицією одразу після масованої атаки ХАМАСу. "Жахливий був рейтинг у людини, яку я дуже добре знаю, багато разів з ним зустрічався - Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїля. Він якраз тільки почав судову реформу, яка рятує його від відповідальності, народ це не підтримав. І в перші години війни він каже: перше, з чого я починаю - національна єдність. Що робиться для цього? Коаліція національної єдності. Як вона робиться? Навіть якщо нема посад в уряді - ми робимо міністрів без портфеля. Всі доєднуються до коаліції. Тому що - непопулярні рішення. Бо популярні рішення - і так всі залюбки приєднаються. А непопулярні рішення, які як повітря потрібні країні для того, щоб виграти, мають приймати ті, хто представляє народ, і вони демонструють це об'єднання", - пояснює Порошенко.


"Нам це вдалося на початку широкомасштабного вторгнення. І потім цей процес був під ерозією. І зараз нам треба повернутися до цього. Нам треба спільно приймати потрібні, нехай і непопулярні рішення. Розділяючи за це відповідальність. І виходити на результат. Нам потрібен результат", - наголошує пʼятий Президент.

"Навколо чого має бути єднання? Єднання має бути не навколо Порошенка, єднання має бути не навколо Зеленського, чи будь-кого іншого. Єднання має бути навколо Збройних Сил України. І недарма, бо український народ дуже мудрий, на сьогоднішній день найбільшим рівнем довіри користуються вже не церква, не політики, а Збройні Сили. Вони вибороли це право", - переконаний Петро Порошенко.

"Це і є той стрижень, той кристалізатор, навколо якого має бути побудована єдність українського народу. Коли вона так буде побудована - все у нас вийде", - переконаний Порошенко.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5225
  0,0300
 0,08
EUR
 1
 41,3611
  0,0142
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5458  0,04 0,10 38,1400  0,03 0,08
EUR 41,1604  0,00 0,01 42,0183  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5900  0,01 0,03 37,6250  0,02 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес