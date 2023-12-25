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АНАЛІТИКА

Кулеба замінить Кіссінджера у виконавчій раді авторитетної міжнародної фундації

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба замінить американського дипломата Генрі Кіссінджера у виконавчій консультативній раді некомерційної міжнародної фундації WORLD.MINDS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз фундації.

"Рішенням, яке підкреслює переваги глобальної інтелектуальної співпраці, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прийняв запрошення увійти до Виконавчої консультативної ради престижної WORLD.MINDS FOUNDATION. Це призначення також означає честь зайняти місце, яке раніше займав покійний Генрі Кіссінджер, відомий як державний діяч, дипломат, письменник та інтелектуал", - йдеться в повідомленні WORLD.MINDS.

Як зазначає фундація, Україна, яка зараз стоїть на передовій захисту демократичних цінностей і суверенітету в складні часи, пропонує життєво важливу перспективу для спільноти WORLD.MINDS.

"WORLD.MINDS глибоко відданий зміцненню миру, прогресу та взаєморозуміння, об'єднуючи світлі уми в міжнародному масштабі", - зазначив Кулеба.

WORLD.MINDS об'єднує лідерів зі сфер науки, геополітики та бізнесу. Фундація спрямованиана сприяння діалогу щодо провідних проблем, з якими сьогодні стикається світ. До її виконавчої наглядової ради також входять американський генерал у відставці, екс-директор ЦРУ Девід Петреус, нобелівський лауреат з хімії Курт Вютріх, відомий історик Ніл Фергюсон, прінстонський філософ Пітер Сінгер та CEO Мюнхенської конференції з безпеки Бенедікт Франке.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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