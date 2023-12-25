Для СБУ виготовили ударні морські дрони «Мамай»

Ударний український морський дрон "Мамай"

СБУ використовує для спецоперацій у Чорному морі ударні морські дрони "Мамай".

Про розробку цих надводних дронів в СБУ розповіли вперше.

У Службі безпеки зазначили, що надводні дрони фактично змінили філософію проведення військово-морських операцій.

"Так, "Мамай" наразі є найшвидшим об'єктом у Чорному морі та може розганятися до 110 кілометрів на годину", - розповіли у СБУ.

При цьому у СБУ також використовують ударні морські дрони Sea Baby.

Ударний український морський дрон Sea Baby

Глава СБУ Василь Малюк вказав, що дрон Sea Baby успішно атакував Кримський міст та інші російські об'єкти й назвав БПЛА багатоцільовою платформою, яка сьогодні ефективно використовується.

В СБУ повідомили, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, були обладнані бойовою частиною вагою 850 кг.

У жовтні 2022 року морські дрони Служби безпеки України атакували кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті, пошкодивши зокрема фрегат "Адмирал Макаров".

У 2023 році дрони СБУ уразили ракетоносії "Самум" та "Павел Державин", танкер SIG, десантний корабель "Оленегорский горняк", пошкодили буксир "Николай Мур" та новітній розвідувально-гідрографічний корабель "Владимир Козицкий".

Для ураження десантного корабля і танкера було використано дрони, кожен з яких містив по 450 кг бойової частини.

Ударний український морський дрон "Мамай"

За словами Василя Малюка, ці дрони є результатом місяців розробки, яка розпочалася одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, нещодавно російська компанія KMZ представила ударний морський безпілотник "Одуванчик", що виконаний за схожою до українських дронів конструкцією.