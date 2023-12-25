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Для СБУ виготовили ударні морські дрони «Мамай»
10:45 25.12.2023 |
СБУ використовує для спецоперацій у Чорному морі ударні морські дрони "Мамай".
Про розробку цих надводних дронів в СБУ розповіли вперше.
У Службі безпеки зазначили, що надводні дрони фактично змінили філософію проведення військово-морських операцій.
"Так, "Мамай" наразі є найшвидшим об'єктом у Чорному морі та може розганятися до 110 кілометрів на годину", - розповіли у СБУ.
При цьому у СБУ також використовують ударні морські дрони Sea Baby.
Глава СБУ Василь Малюк вказав, що дрон Sea Baby успішно атакував Кримський міст та інші російські об'єкти й назвав БПЛА багатоцільовою платформою, яка сьогодні ефективно використовується.
В СБУ повідомили, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, були обладнані бойовою частиною вагою 850 кг.
У жовтні 2022 року морські дрони Служби безпеки України атакували кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті, пошкодивши зокрема фрегат "Адмирал Макаров".
У 2023 році дрони СБУ уразили ракетоносії "Самум" та "Павел Державин", танкер SIG, десантний корабель "Оленегорский горняк", пошкодили буксир "Николай Мур" та новітній розвідувально-гідрографічний корабель "Владимир Козицкий".
Для ураження десантного корабля і танкера було використано дрони, кожен з яких містив по 450 кг бойової частини.
За словами Василя Малюка, ці дрони є результатом місяців розробки, яка розпочалася одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, нещодавно російська компанія KMZ представила ударний морський безпілотник "Одуванчик", що виконаний за схожою до українських дронів конструкцією.
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