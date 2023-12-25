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Латвія передала Україні конфісковані у п'яних водіїв авто вартістю майже мільйон євро
09:29 25.12.2023 |
Станом на середину грудня, Латвія сумарно відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв, загальна вартість автівок становить майже мільйон євро.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi з посиланням на дані Служби державних доходів Латвії.
Наразі до розгляду в латвійському уряді готують документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких оцінюють у 161 880 євро.
16 лютого цього року Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до Закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державою, - як підтримку українського суспільства.
Таким чином, було знайдено можливість передати Україні транспортні засоби, які були конфісковані в Латвії у тих водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.
Ці автомобілі в Україну доставляє Twitter-конвой під керівництвом Рейніса Позняка. За час існування проєкту в Україну з Латвії було відправлено понад 1100 різних автомобілів загальною вартістю близько 2 мільйонів євро, які відправлялися туди щотижня.
Колишній прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш (нині - глава МЗС) в інтерв'ю "Європейській правді" заявляв, що 100% латвійського суспільства підтримують Україну - навіть ті, хто їздить п'яним.
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