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Ісландія долучається до двох коаліцій на підтримку України
09:24 25.12.2023 |
Ісландія оголосила про приєднання до ІТ-коаліції та коаліції з розмінування, утвореної в межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").
Відповідну заяву Міністерство закордонних справ Ісландії опублікувало в суботу, 23 грудня, повідомляє "Європейська правда".
Окрім приєднання до двох коаліцій, Ісландія також оголосила про виділення додаткових 340 тисяч євро в межах Комплексного пакета допомоги НАТО для закупівлі медичних матеріалів для України.
"Приєднавшись до ІТ-коаліції та коаліції з розмінування і надавши додаткове фінансування до Комплексного пакету допомоги Україні, ми продовжуємо надавати нелетальну підтримку Україні, яка бореться з несправедливим і незаконним вторгненням Росії", - заявив голова МЗС Ісландії Б'ярні Бенедіктссон.
ІТ-коаліцію на "Рамштайні" запропонували Естонія та Люксембург, наразі до неї входять вісім країн (окрім згаданих двох, Бельгія, Данія, Ісландія, Японія, Латвія, Литва та Японія), а Велика Британія та Італія оголосили про намір долучитись.
Про створення коаліції з розмінування оголошувала Литва, наразі вона ще не сформована остаточно. Її концепція передбачає як елементи гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.
З початку повномасштабного вторгнення Росії Ісландія надає Україні гуманітарну, економічну та безпекову підтримку, переважно через міжнародні організації, зокрема ООН, Світовий банк, НАТО тощо.
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