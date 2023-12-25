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АНАЛІТИКА

Україна ввела санкції проти одного з найбагатших бізнесменів світу Лена Блаватніка

08:35 25.12.2023 |

Політика

 

Рада національної безпеки й оборони України вирішила підтримати внесену Службою безпеки України пропозицію і застосувати десятирічні санкції проти мультимільярдера Лена Блаватніка. Про це повідомляється в указі президента Володимира Зеленського №851/2023 від 23 грудня.

65-річний Леонард "Лен" Блаватнік (Леонід Валентинович Блаватнік) - британський та американський підприємець і промисловець. Народився в Одесі у єврейській родині. В 1978 році у 21-річному віці іммігрував із сім'єю з Радянського Союзу до Сполучених Штатів Америки. Живе у Нью-Йорку й Лондоні. Закінчив Колумбійський університет зі ступенем бакалавра мистецтв та бакалавра наук, Гарвардську школу бізнесу зі ступенем магістра ділового адміністрування. У 2017 році отримав титул лицаря від королеви Єлизавети II за заслуги у філантропії.

Переважна частина статків Блаватніка зараз пов'язана з активами у США та Європі. Його холдингова група Access Industries володіє контрольним пакетом акцій Warner Music, 20% нафтохімічного концерну LyondellBasell, а також компанією DAZN Group Ltd, яка займається спортивними трансляціями.

За оцінкою Bloomberg, Блаватнік займає 33 місце серед найбагатших людей у світі з $40,6 млрд. За даними Forbes Real-Time, він володіє $31,8 млрд й посідає 45 місце.

До іншого санкційного списку, який був оприлюднений у суботу, 23 грудня, на офіційному сайті глави держави в указі №850/2023, потрапив відомий бізнесмен з Дніпра, громадянин Кіпру Вадим Єрмолаєв, який входить до сотні найбагатших людей України за версією Forbes. Єрмолаєв - власник холдингу "Алеф", що займається будівництвом.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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