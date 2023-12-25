Фінансові новини
- |
- 25.12.23
- |
- 17:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна ввела санкції проти одного з найбагатших бізнесменів світу Лена Блаватніка
08:35 25.12.2023 |
Рада національної безпеки й оборони України вирішила підтримати внесену Службою безпеки України пропозицію і застосувати десятирічні санкції проти мультимільярдера Лена Блаватніка. Про це повідомляється в указі президента Володимира Зеленського №851/2023 від 23 грудня.
65-річний Леонард "Лен" Блаватнік (Леонід Валентинович Блаватнік) - британський та американський підприємець і промисловець. Народився в Одесі у єврейській родині. В 1978 році у 21-річному віці іммігрував із сім'єю з Радянського Союзу до Сполучених Штатів Америки. Живе у Нью-Йорку й Лондоні. Закінчив Колумбійський університет зі ступенем бакалавра мистецтв та бакалавра наук, Гарвардську школу бізнесу зі ступенем магістра ділового адміністрування. У 2017 році отримав титул лицаря від королеви Єлизавети II за заслуги у філантропії.
Переважна частина статків Блаватніка зараз пов'язана з активами у США та Європі. Його холдингова група Access Industries володіє контрольним пакетом акцій Warner Music, 20% нафтохімічного концерну LyondellBasell, а також компанією DAZN Group Ltd, яка займається спортивними трансляціями.
За оцінкою Bloomberg, Блаватнік займає 33 місце серед найбагатших людей у світі з $40,6 млрд. За даними Forbes Real-Time, він володіє $31,8 млрд й посідає 45 місце.
До іншого санкційного списку, який був оприлюднений у суботу, 23 грудня, на офіційному сайті глави держави в указі №850/2023, потрапив відомий бізнесмен з Дніпра, громадянин Кіпру Вадим Єрмолаєв, який входить до сотні найбагатших людей України за версією Forbes. Єрмолаєв - власник холдингу "Алеф", що займається будівництвом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|(Де)мобілізація, призов та електронні запрошення в ТЦК: головне з великого інтерв'ю Умєрова
ТОП-НОВИНИ
|Атака Банкової на Рахункову палату. Навіщо Зеленському знову сваритися з «Великою сімкою»
|Зенітки Gepard і не тільки. Німеччина передала Україні нову партію зброї
|Японія погодилась передати США ракети для Patriot, які постачають Україні
|Байден доручив запровадити санкції проти іноземних банків, які допомагають ВПК Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський призначив уповноваженого АМКУ
|Порошенко пояснив, для чого потрібен уряд національної єдності
|Кулеба замінить Кіссінджера у виконавчій раді авторитетної міжнародної фундації
|Для СБУ виготовили ударні морські дрони «Мамай»
|Латвія передала Україні конфісковані у п'яних водіїв авто вартістю майже мільйон євро
|Ісландія долучається до двох коаліцій на підтримку України
Бізнес
|Світове автовиробництво збільшилось на 10%
|Верховний суд Великої Британії: штучний інтелект не може бути винахідником патенту
|Microsoft оголосила про відмову від підтримки платформи Windows Mixed Reality
|Bloomberg: Apple планує випустити на ринок гарнітуру Vision Pro в лютому
|Kia оновила кросовер Sonet завдяки стилю та технологіям
|Volkswagen, Porsche та Audi підтвердили перехід на стандарт Tesla NACS для заряджання електромобілів
|Google планує реорганізувати відділ продажу реклами — на користь штучного інтелекту