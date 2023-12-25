Фінансові новини
- |
- 25.12.23
- |
- 17:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У ФРН пропонують запровадити податок солідарності з Україною
07:57 25.12.2023 |
Голова Ради економічних експертів при уряді ФРН ("Ради мудреців") Моніка Шнітцер (Monika Schnitzer) закликала запровадити надбавку до податку на прибуток для надання допомоги Україні - податок солідарності з Україною (Ukraine-Solidaritätszuschlag).
"Особливі події вимагають особливих заходів. Запровадження податку солідарності з Україною як надбавки до прибуткового податку для надання військової допомоги могло б стати відповіддю на цей виклик", - пояснила Шнітцер в інтерв'ю газеті Rheinische Post, оприлюдненому в суботу, 23 грудня.
Вона визнала, що такий захід був би непопулярним. "Але, зрештою, у цій війні йдеться і про нашу безпеку. Краще діяти зараз, ніж тоді, коли агресія Росії несподівано вимагатиме зовсім інших заходів", - наголосила голова "Ради мудреців".
Масштабна допомога Німеччини Україні
Вільна демократична партія (ВДП), що входить до складу правлячої нині у ФРН коаліції разом з соціал-демократами та зеленими, обіцяла раніше не допустити в Німеччині ані підвищення податків, ані тим паче запровадження нових.
21 грудня у міністерстві оборони Німеччини повідомили, що від початку російського вторгнення ФРН надала Україні військову допомогу загальним обсягом 5,97 мільярда євро. Крім того, цього року було оголошено про подальшу підтримку на загальну суму майже п'ять мільярдів євро, яка триватиме до 2028 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|(Де)мобілізація, призов та електронні запрошення в ТЦК: головне з великого інтерв'ю Умєрова
ТОП-НОВИНИ
|Атака Банкової на Рахункову палату. Навіщо Зеленському знову сваритися з «Великою сімкою»
|Зенітки Gepard і не тільки. Німеччина передала Україні нову партію зброї
|Японія погодилась передати США ракети для Patriot, які постачають Україні
|Байден доручив запровадити санкції проти іноземних банків, які допомагають ВПК Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський призначив уповноваженого АМКУ
|Порошенко пояснив, для чого потрібен уряд національної єдності
|Кулеба замінить Кіссінджера у виконавчій раді авторитетної міжнародної фундації
|Для СБУ виготовили ударні морські дрони «Мамай»
|Латвія передала Україні конфісковані у п'яних водіїв авто вартістю майже мільйон євро
|Ісландія долучається до двох коаліцій на підтримку України
Бізнес
|Світове автовиробництво збільшилось на 10%
|Верховний суд Великої Британії: штучний інтелект не може бути винахідником патенту
|Microsoft оголосила про відмову від підтримки платформи Windows Mixed Reality
|Bloomberg: Apple планує випустити на ринок гарнітуру Vision Pro в лютому
|Kia оновила кросовер Sonet завдяки стилю та технологіям
|Volkswagen, Porsche та Audi підтвердили перехід на стандарт Tesla NACS для заряджання електромобілів
|Google планує реорганізувати відділ продажу реклами — на користь штучного інтелекту