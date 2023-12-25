Повісток у «Дії» не буде ніколи - Федоров

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє, що повісток у застосунку "Дія" ніколи не буде.

"Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так", - написав Федоров у телеграм-каналі в неділю.