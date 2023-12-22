Апеляційний суд зменшив Коломойському заставу на 300 млн грн

За словами Орбана, Зеленський запропонував провести зустріч раніше цього місяця і запропонував "провести переговори". "Я сказав йому, що буду в його розпорядженні. Нам потрібно тільки прояснити одне питання: про що?", - сказав Орбан на пресконференції.