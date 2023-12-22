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Канадська компанія Roshel передала Україні тисячний бронеавтомобіль Senator
10:30 22.12.2023 |
Канадський виробник бронетехніки Roshel нещодавно відзначив важливу віху, поставивши тисячний бронеавтомобіль Senator українським військовим.
Про це заявив засновник і генеральний директор Roshel Inc Роман Шимонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Blog.
"Roshel досягає видатної віхи, доставивши в Україну 1000-й бронеавтомобіль Roshel Senator раніше запланованого терміну, зміцнивши обороноздатність у критичні часи", - сказав він.
Протягом 2022 року в Україну було відправлено безліч нових автомобілів Senator, які стали частиною пакетів військової допомоги, наданої Україні в умовах російського вторгнення. Частина цих Senator наразі перебуває в активному використанні Державною прикордонною службою України та Збройними силами України.
Видання пише, що українські військові особливо цінують бронетехніку Senator, активно застосовуючи її в найскладніших зонах бойових дій. На сході та півдні України ці машини отримали високу оцінку за свої характеристики і відіграють важливу роль у критичних театрах військових дій.
Війна в Україні стала першим бойовим застосуванням машини, перевіривши її можливості в напружених умовах експлуатації.
Roshel Senator
Канадський бронеавтомобіль, що з 2019 року виготовляється компанією Roshel Defense Solutions. Машину збудовано на шасі Ford F-550. Машина має броньовані сталевий кузов та скло, здатні витримувати постріли зі зброї 50-го калібру. Senator також має вибухозахищений кузов, тому він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобілів мають систему runflat із підкачуванням на ходу.
Поставки Senator в Україну
Наприкінці минулого року повідомлялося, що Канада передала українським прикордонникам бойові броньовані автомобілі Senator.
Уже в червні стало відомо, що Канада виробила всі 200 броньованих машин Senator, які раніше обіцяла передати Україні.
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