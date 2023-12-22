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АНАЛІТИКА

Умєров і глава Пентагону обговорили пріоритети безпекової допомоги

 

Міністерство оборони США повідомило про телефонну розмову свого очільника Ллойда Остіна з його українським колегою Рустемом Умєровим.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Пентагон.

У заяві відомства йдеться, що сторони обговорили останню інформацію про ситуацію в Україні та пріоритети безпекової допомоги.

Водночас Остін також надав оновлену інформацію про прогрес у створенні коаліцій сил та засобів в межах контактної групи з питань оборони України та планування майбутніх зустрічей групи.

"Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", - йдеться в повідомленні.

Раніше у Білому дому висловили переконання, що досягли прогресу під час переговорів із республіканцями в Сенаті США щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні, що дозволить, можливо, у січні схвалити пакет додаткового фінансування для України.

У середу стало відомо, що Сенат США до кінця року не проголосує за пакет допомоги Україні, хоча перемовники від обох партій продовжують свою роботу.

Будь-яка угода в Сенаті, який контролюють демократи з перевагою в 51 голос, повинна буде також отримати схвалення Палати представників США, яку контролюють республіканці (більшість у 221 проти 213).
Ключові теги: США
 

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