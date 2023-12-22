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АНАЛІТИКА

Фінляндія оголосила про пакет допомоги Києву на 106 млн євро

 

Фінляндія надасть Україні черговий пакет військової допомоги вартістю 106 мільйонів євро, повідомили у четвер, 21 грудня, у фінському міністерстві оборони.

Відповідне рішення ухвалив президент Фінляндії Саулі Нііністе за пропозицією уряду. Як йдеться у повідомленні міноборони, це вже 21-й пакет військової допомоги Україні від Фінляндії.

Як наголосив фінський міністр оборони Антті Гякканен, Фінляндія прагне підтримувати Україну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. За його словами, загальна вартість оборонної допомоги, наданої Україні Фінляндією, становить 1,6 мільярда євро.

Фінська сторона не розголошує подробиць ані вмісту пакета, ані термінів його відправлення в Україну з міркувань безпеки.

Про виділення попереднього, 20-го пакета військової допомоги Україні обсягом 100 мільйонів євро Фінляндія оголосила 17 листопада.

5 грудня уряд Фінляндії оголосив, що вирішив збільшити виробництво артилерійських снарядів, які будуть передаватися Україні. "Наразі оголошується план значного збільшення виробництва боєприпасів. Мета - підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз", - повідомив тоді Гякканен. Він не уточнив, про яку саме кількість снарядів ідеться, але зазначив, що вони коштуватимуть десятки мільйонів євро.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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