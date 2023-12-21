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АНАЛІТИКА

Умєров обговорив із головою Міноборони Португалії навчання українців на F-16

 

Міністр оборони Рустем Умєров у четвер, 21 грудня, повідомив про розмову з очільницею оборонного відомства Португалії Хеленою Каррейраш.

Про це український міністр написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами Умєрова, під час "продуктивної розмови" він подякував Португалії за підтримку.

"Ми обговорили підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16 та участь Португалії", - додав він.

У розмові з Каррейраш голова українського Міноборони також запросив португальські компанії до "співінвестування в оборонне виробництво України".

Португалія раніше цього року висловила готовність приєднатися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на F-16.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на F-16 у Сполучених Штатах, де перейшли до льотної підготовки, й Данії. У Румунії за сприяння Нідерландів відкрили навчальний центр, який зокрема прийматиме й українців.
 

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