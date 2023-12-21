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Польща передала Україні ще п'ять тисяч терміналів Starlink
18:15 21.12.2023 |
Україна отримала від Польщі ще п'ять тисяч терміналів Starlink. Їх використовуватимуть у прифронтових регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Частину терміналів відправляємо для забезпечення безперебійного звʼязку на прифронтових територіях. Також термінали отримають обʼєкти критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
За словами Федорова, сьогодні в Україні працює близько 47 тисяч "Старлінків", які ми отримали завдяки домовленостям Мінцифри з міжнародними донорами та партнерами. Польща передала найбільше терміналів - загалом 19,5 тисяч.
Міністр подякував уряду та Міністерству цифровізації Польщі, а також Національному інституту комунікацій за потужну підтримку в забезпеченні зв'язку в Україні.
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