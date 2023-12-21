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АНАЛІТИКА

Польща передала Україні ще п'ять тисяч терміналів Starlink

 

Україна отримала від Польщі ще п'ять тисяч терміналів Starlink. Їх використовуватимуть у прифронтових регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Частину терміналів відправляємо для забезпечення безперебійного звʼязку на прифронтових територіях. Також термінали отримають обʼєкти критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, сьогодні в Україні працює близько 47 тисяч "Старлінків", які ми отримали завдяки домовленостям Мінцифри з міжнародними донорами та партнерами. Польща передала найбільше терміналів - загалом 19,5 тисяч.

Міністр подякував уряду та Міністерству цифровізації Польщі, а також Національному інституту комунікацій за потужну підтримку в забезпеченні зв'язку в Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Польща
 

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