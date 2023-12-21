Конгрес США зможе ухвалити пакет допомоги України, якої вистачить до кінця року, у середині січня. Існує і "план Б", якщо законопроект не буде схвалений.

Про це заявив конгресмен-демократ Майк Квіґлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Я - оптиміст. Я вірю, що ми це зробимо у січні. Якщо хтось скаже, ми не підемо на перерву, доки не закриємо це питання, це мене теж влаштовує. Але я думаю, що реалістично, ми говоримо десь про середину січня", - сказав він.

За його словами, коли Конгрес повернеться до роботи у січні, буде погоджений пакет допомоги, якого вистачить на увесь рік. "Відверто кажучи, я хотів би, щоб його вистачило до кінця роботи цього скликання Конгресу", - сказав Квіґлі.

Конгресмен повідомив, що є план "Б", якщо додаткове фінансування Україні не пройде в січні, чи є якийсь план "Б".

"Якщо до цього дійде, то є деякі процедурні методи. Зокрема, спробувати "звільнити" законопроекти, які мають асигнування для України. Ми досліджуємо це. Петиція про "звільнення законопроекту" змушує винести його на голосування, звільнивши від розгляду комітетів. Також, є "законопроекти про чисте фінансування", які фінансують Україну. Я наполягав би на цьому як на процедурній альтернативі", - сказав він.

Квіґлі пропонуватиме інші заходи, які б забезпечили певну суму на три-чотири місяці. "Це жахливий "план Б", він далеко не такий хороший, як перший. Але дуже важливо уникнути прогалин у наданні допомоги", - додав конгресмен.