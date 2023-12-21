Розвідники отримали новітній український безпілотний комплекс PD-2

Українські розвідники отримали від волонтерів безпілотний комплекс PD-2. Це зброя українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Підрозділ аеророзвідки ГУР одержав від Фонду "Повернись живим" БпАК PD-2. Комплекс складається з двох літаків та оснащений власним живленням і зв'язком наземної станції управління, яка інтегрована у мікроавтобус високої прохідності.

Як зазначають розвідники, це дозволяє значно швидше розгортати та згортати розвідувальний комплекс і змінювати місце розташування. Це рятує життя операторів.

Що ще відомо про PD-2

Це високотехнологічна система українського виробництва. Комплекс може працювати на глибині оборони ворога, забезпечувати артилеристів координатами цілей та коригувати їхній вогонь.

Командир розвідувального підрозділу ГУР з позивним "Рубен" зазначив, що найголовніше в цьому комплексі - його здатність працювати в умовах активного подавлення засобами РЕБ. Він здатен проводити розвідку на відстані понад 100 кілометрів.

"Під час оборони Києва ми літали на аналогічному комплексі на 95 км від точки старту. І в повітрі він може перебувати понад 5 годин: це означає, що PD-2 за один політ може закрити потреби не одного артилерійського розрахунку", - сказав розвідник.

Волонтери придбали комплекс 25 709 801,13 гривень. Кошти зібрані за рахунок донатів українців. Громадяни можуть приєднатися до допомоги армії за посиланням.