Литва у 2024 році планує вишколити 3,5 тисячі військових ЗСУ

Інструктори литовської армії у 2023 році здійснили вишкіл близько 2,9 тисячі українських військових. Наступного року планується провести навчання ще 3,5 тисячі військових, повідомляє у середу, 20 грудня, "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу

Збройних сил Литви.

Навчання українських військових литовськими інструкторами відбувалося на території Литви та в межах багатонаціональної програми у Великобританії і місії ЄС EUMAM. Це включало базову підготовку, а також навчання на конкретних видах техніки і підготовку командирів різного рівня.

При цьому безпосередньо у Литві пройшли навчання 1,6 тисячі українських військових за 88 різними курсами. Зокрема, фахівці з розмінування, сапери проходили підготовку в рамках спільної ініціативи Литви з країнами Північної Європи.

Наступного року литовські інструктори будуть залучені до підготовки близько 3500 українських військових - у рамках місії Євросоюзу EUMAM, операції Interflex на території Великобританії, а також безпосередньо у Литві.

Новий пакет військової допомоги Україні від Литви

У цей же день міністерство оборони Литви оголосило про надання Україні чергової партії військової допомоги. Як йдеться у повідомленні на сайті відомства, до неї увійшло необхідне для військових польове обладнання та кілька тисяч наборів MRE (Meals Ready-to-Eat - готових до вживання продуктових наборів. - Ред.).

"Ми продовжуємо робити все можливе, щоб полегшити важку боротьбу України проти жорстокості агресора. Різноманітне польове спорядження є критично важливим у холодну пору року. Кожен пакет нашої допомоги - це крок до перемоги", - наводить пресслужба слова литовського міністра оборони Арвідаса Анушаускаса.

Як уточнили у міноборони Литви, цей пакет допомоги Україна вже отримала.

15 грудня Литва оголосила про виділення пакета допомоги для України, до якого увійшли кілька тисяч боєприпасів до переносних протитанкових гранатометів малої дальності, кілька мільйонів набоїв до стрілецької зброї та близько тисячі складних ліжок.

У той же день пресслужба міноборони Литви повідомила про підготовку до передачі Україні перших відремонтованих на потужностях литовського військово-промислового комплексу танків Leopard 2, пошкоджених під час боїв в Україні.