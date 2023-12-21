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Суд у ЄС скасував санкції проти Януковича за корупцію
09:24 21.12.2023 |
Європейський суд у Люксембурзі скасував 20 грудня санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра, запроваджені Європейським Союзом у 2021 році за звинуваченням у корупції.
Суд мотивував тим, що Рада ЄС перед введенням санкцій не переконалася, чи отримали Януковичі можливість скористатися правом на захист в українських судах.
Це вже не вперше Янукович з сином домоглися в європейських судах скасування частини санкцій з такої причини.
Водночас проти них діють інші санкції Євросоюзу. Зокрема в серпні 2022 року їх запровадили "за їхню роль у підриві або становленні загрози територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України, стабільності та безпеці держави", а у випадку з Януковичем-молодшим ще й "за проведення угод з сепаратистськими угрупованнями на Донбасі".
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