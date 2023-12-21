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АНАЛІТИКА

Франція готова надавати фінансову підтримку Україні, - Макрон

 

Французька Республіка продовжить надавати допомогу Україні.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал France 5.

"Нам слід і надалі підтримувати Україну, оскільки це дозволить нам жити у мирі. Ми не воюємо з Росією. Але ми не повинні допустити, щоб Росія здобула перемогу", - сказав він.

За словами Макрона, з цієї причини "найближчими місяцями Франції доведеться ухвалювати важливі рішення".

"Ми бачимо, що в Європі починають сумніватися (у допомозі Україні. - ред.). Відчувається, що сумніваються і в США. Слід продовжувати підтримку та посилювати безпеку Києва у найбільш важливих сферах", - зазначив французький лідер.

Позиція Франції щодо війни в Україні

З моменту широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, Франція є однією з європейських країн, що надає активну фінансову та військову підтримку нашій країні. Водночас президент країни Емманюель Макрон регулярно закликає до пошуку компромісу та закінчення війни шляхом переговорів із Кремлем.

Кілька днів тому Макрон заявив, що відкритий до діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо останній продемонструє бажання побудувати міцний мир.

Також французький лідер заявив, що прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана можна переконати підтримати фінансування України на суму в розмірі 50 млрд євро.

Крім того, Макрон закликав президента Китаю Сі Цзіньпіна підтримувати діалог з Україною.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Франція
 

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