Фінансові новини
- |
- 20.12.23
- |
- 17:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна і Британія провели другий раунд консультацій про «гарантії безпеки»
17:44 20.12.2023 |
Україна та Велика Британія у середу провели другий раунд консультацій щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій Києву.
Про це повідомила пресслужба ОПУ, пише "Європейська правда".
За словами очільника української делегації Ігоря Жовкви, другий раунд консультацій засвідчив "прогрес, якого вдалося досягти" від початку двосторонніх безпекових переговорів.
"Велика Британія відграє важливу роль у посиленні оборонних спроможностей України, її економічної та фінансової стійкості, а також поступовому наближенні нашої держави до членства в НАТО, що буде для нас найнадійнішою гарантією", - наголосив Жовква.
Згідно з повідомленням, сторони узгодили план роботи на найближчу перспективу з метою пришвидшення укладення відповідної угоди.
Напередодні видання The Telegraph повідомило, що Велика Британія та Україна найближчими тижням підпишуть 10-річний пакт про безпеку, в рамках якого Лондон використає свій військово-морський досвід, щоб допомогти Києву контролювати Чорне море.
Лондон пообіцяє підтримувати Київ у боротьбі з Росією, надаючи військову підтримку, зосереджену на військово-морських засобах, а також фінансову допомогу та обмін розвідданими.
Нова угода ґрунтуватиметься на нещодавньому оголошенні про те, що Велика Британія разом з Норвегією очолить "Коаліцію морських сил і засобів", яка передасть Україні два тральщики Королівського флоту Великої Британії.
Перемовини відбуваються відповідно до підписаного на полях саміту НАТО у Вільнюсі рамкового документа щодо "гарантій безпеки" для України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Камишін: Анонсоване президентом виробництво 1 млн українських дронів у 2024 році - це тільки FPV
|Зеленський призначив Галину Михайлюк представником президента у Верховній Раді
|Рада розгляне призначення голови Рахункової палати попри застереження послів «Великої сімки»
|Зеленський: Генштаб просить мобілізувати ще 500 тисяч бійців, для цього треба знайти 500 мільярдів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна і Британія провели другий раунд консультацій про «гарантії безпеки»
|Плани на 2024 рік: Чому прес-конференція Зеленського залишила багато запитань
|Камишін: Анонсоване президентом виробництво 1 млн українських дронів у 2024 році - це тільки FPV
|Програма TAPAS завершує роботу в Україні, її проєкти буде передано під мандат DTA
|Зброя, гроші та розвіддані. ЗМІ розкрили деталі безпекової угоди, яку підпишуть Україна та Британія
|Зеленський призначив Галину Михайлюк представником президента у Верховній Раді
Бізнес
|Японський бейсболіст підписав найбільший контракт в історії спорту: обійшов Мессі
|Євросоюз погодив правила регулювання ШІ з дозволом на розпізнавання облич та штрафами від €7,5 млн – бізнес та правозахисники не у захваті
|Consumer Reports: Mercedes й BMW занижують автономність своїх електромобілів, а Tesla й Lucid — завищують
|Apple збільшить виробництво iPhone в Індії до 50 мільйонів одиниць на рік – WSJ
|Компанія Маска програла суд у Швеції на тлі страйку працівників свого заводу
|Apple перейде на акумулятори для iPhone індійського виробництва
|Норвезькі профспілки підтримали шведських колег у страйку проти Tesla