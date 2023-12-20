Україна і Британія провели другий раунд консультацій про «гарантії безпеки»

Україна та Велика Британія у середу провели другий раунд консультацій щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій Києву.

Про це повідомила пресслужба ОПУ, пише "Європейська правда".

За словами очільника української делегації Ігоря Жовкви, другий раунд консультацій засвідчив "прогрес, якого вдалося досягти" від початку двосторонніх безпекових переговорів.

"Велика Британія відграє важливу роль у посиленні оборонних спроможностей України, її економічної та фінансової стійкості, а також поступовому наближенні нашої держави до членства в НАТО, що буде для нас найнадійнішою гарантією", - наголосив Жовква.

Згідно з повідомленням, сторони узгодили план роботи на найближчу перспективу з метою пришвидшення укладення відповідної угоди.

Напередодні видання The Telegraph повідомило, що Велика Британія та Україна найближчими тижням підпишуть 10-річний пакт про безпеку, в рамках якого Лондон використає свій військово-морський досвід, щоб допомогти Києву контролювати Чорне море.

Лондон пообіцяє підтримувати Київ у боротьбі з Росією, надаючи військову підтримку, зосереджену на військово-морських засобах, а також фінансову допомогу та обмін розвідданими.

Нова угода ґрунтуватиметься на нещодавньому оголошенні про те, що Велика Британія разом з Норвегією очолить "Коаліцію морських сил і засобів", яка передасть Україні два тральщики Королівського флоту Великої Британії.

Перемовини відбуваються відповідно до підписаного на полях саміту НАТО у Вільнюсі рамкового документа щодо "гарантій безпеки" для України.