Зброя, гроші та розвіддані. ЗМІ розкрили деталі безпекової угоди, яку підпишуть Україна та Британія

Велика Британія та Україна найближчими тижнями підпишуть 10-річну безпекову угоду, в рамках якої Лондон використає свій військово-морський досвід, щоб допомогти Києву контролювати Чорне море, повідомило британське видання The Telegraph.

Майбутній меморандум передбачає військову підтримку, фінансову допомогу та обмін розвідданими з Україною. А також повоєнні гарантії безпеки, зокрема збільшення поставок зброї та відновлення санкцій у разі повторного нападу Росії.

Як пише видання, британці планують зосередиться на зміцненні морського потенціалу Києва.

Нова угода стане продовженням зусиль щодо створення "морської коаліції" на чолі з Британією та Норвегією щодо постачання Україні кораблів для розмінування, а також щодо зміцнення її військово-морського потенціалу.

Як пише The Telegraph, британські офіційні особи "були вражені діями України в Чорному морі" і вирішили підтримати її оборонні можливості саме на цьому напрямі, враховуючи і той факт, що Британія, "як і раніше, має одні з найпотужніших військово-морських сил у світі".

У Лондоні впевнені: "міць і знання" Британії у морській справі допоможуть наростити можливості українського флоту, вказують автори статті.

Королівські ВМС вже навчають українських фахівців розмінуванню з використанням безпілотних підводних човнів, знешкодженню морських бомб, мін-пасток та мінних загороджень на своїх глибоководних судноплавних коліях, а також готують до десантних операцій. Крім того, Британія вже розпочала постачання Україні ракет Brimstone корабельної модифікації.

"(Угода. - Ред.) демонструє нашу відданість підтримці України в боротьбі... Вона також передбачає гарантії надання допомоги у післявоєнний період, якщо Росія знову нападе на Україну", - заявило The Telegraph джерело, близьке до переговорів.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Конкретні двосторонні договори з державами, які погодяться надати безпекові зобов'язання, підпишуть пізніше.

Близько 30 країн, а також Європейський Союз зараз ведуть переговори про індивідуальні, довгострокові зобов'язання щодо безпеки України, використовуючи рамки, узгоджені в липні.

Наземні та повітряні засоби

Джерела в оборонному відомстві Британії відмовилися ділитися будь-якими подробицями щодо озброєння, яке можуть надати Києву, окрім підтвердження того, що там будуть наземні та повітряні засоби.

Останні два роки Британія виділяла Україні 2,3 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 3 млрд доларів) на рік. Очікується, що у 2024 році ця сума не зміниться.

Основна увага у постачанні зброї приділятиметься тому, щоб українські сили стали більш "оперативно сумісними" з НАТО і могли діяти як довгостроковий стримувальний чинник проти майбутніх атак.

Ще одним елементом договору, який The Telegraph назвала ключовим, стане формалізація обміну розвідданими. Збережеться й тренувальна програма для українських військових на британській території Operation Interflex, яку вже пройшли понад 30 тис. українців.

Як пише видання, нещодавно радник британського прем'єр-міністра з питань національної безпеки Тімоті Барроу провів у Брюсселі секретні переговори з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком щодо цієї безпекової угоди

The Telegraph нагадує, що європейські лідери закликають Ріші Сунака поводитися як Вінстон Черчилль й відновити провідну роль Британії у західній підтримці України. Водночас Німеччина, Франція та США також щосили намагаються зберегти свою підтримку Києву.

Повоєнна Україна

The Telegraph вказує, що в угоді також пропишуть "післявоєнні гарантії безпеки, щоб відбити напад Москви, якщо вона знову на це зважиться". Цей пункт передбачає автоматичне "збільшення постачання зброї та повторне запровадження санкцій".

"У липні 2023 року у Вільнюсі Велика Британія, Україна та інші члени "Великої сімки" опублікували спільну декларацію, в якій заявили про нашу мету офіційно оформити постійну підтримку України, оскільки вона захищає свій суверенітет, територіальну цілісність, економіку, своїх громадян та прагне інтеграції до євроатлантичної спільноти", - заявив представник Міністерства оборони Британії.

"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Україною, щоб надати їй військову, дипломатичну та економічну підтримку, якої вона потребує, до кінця цієї війни та після неї", - додав посадовець.

The Telegraph також може розкрити подробиці пропозиції ЄС Україні щодо довгострокового пакета допомоги, який обговорювали лідери блоку на саміті у Брюсселі минулого тижня.

Джерело, близьке до переговорів, повідомило, що Києву обіцяли подальші поставки зброї в рамках угоди на 20 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.

Блок прагнутиме "зміцнити співпрацю між європейською та українською оборонною промисловістю" з метою допомогти Києву самостійно виробляти більше озброєнь, що відповідають стандартам НАТО.

НАТО також продовжить свою програму навчання українських військовослужбовців та візьме на себе зобов'язання "постійно обмінюватися розвідданими й супутниковими зображеннями", а також направить до країни "консультативну місію" для запобігання незаконному проникненню стрілецької зброї.

Брюссель також візьме на себе зобов'язання фінансувати зусилля з розмінування, як тільки війна закінчиться.

Натомість Україна пообіцяла своїм міжнародним партнерам реформувати прозорість військової діяльності, модернізувати свої збройні сили, вжити антикорупційних заходів та реформувати правоохоронну та судову системи.