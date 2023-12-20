Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення РФ прав людини в Україні

ООН в оновленій резолюції засудила серйозні порушення Росією прав людини в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у соціальній мережі Twitter.

За словами міністра, Генеральна асамблея ООН закликала Росію припинити насильницьке виселення українських дітей та цивільних осіб та забезпечити їхнє безпечне повернення додому.

"Я вітаю оновлену резолюцію ГА ООН, яка засуджує серйозні порушення прав людини Росією, зокрема закликає її припинити насильницькі депортації та забезпечити безпечне повернення всіх українських дітей та цивільних заручників. Це одні з найогидніших злочинів, і їх необхідно зупинити". - написав Кулеба у своєму посту.