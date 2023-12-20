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Сенат США не проголосує за допомогу Україні цього року
08:47 20.12.2023 |
Сенат США не проголосує за пакет допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США до початку наступного року, хоча переговірники від обох партій продовжують свою роботу.
Як пише "Європейська правда", про це заявили лідери обох партій у Сенаті, повідомляє Reuters.
"Наші переговірники працюватимуть дуже старанно під час грудневих та січневих канікул, і наша мета - зробити щось, як тільки ми повернемося", - заявив журналістам лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.
Водночас другий республіканець у Сенаті Джон Тьюн заявив, що угода не буде досягнута до січня 2024 року, вказавши, що "демократи згаяли час до того моменту, коли є можливою домовленість" щодо угоди про безпеку кордонів до Різдва.
У спільній заяві Шумер та лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявили, що учасники переговорів "досягають обнадійливого прогресу", але "залишаються складні питання".
"Я не можу сказати, наскільки це складне питання. Це найскладніша сфера американського законодавства", - сказала сенаторка Кірстен Сінема, незалежна.
Раніше повідомляли, що законодавці США все ще не можуть домовитись про пакет заходів із зміцнення безпеки кордону в обмін на голоси республіканців за законопроєкт, що включає допомогу Україні.
Перед цим Білий дім повторив заклик до Конгресу США поквапитись із затвердженням додаткового фінансування для України, застерігши, що нинішніх коштів вистачить лише на один пакет військової допомоги до кінця року.
Фінансовий інспектор Пентагону Майк Маккорд раніше повідомив Конгресу, що до 30 грудня його відомство вичерпає кошти для поповнення запасів зброї, надісланої Україні.
Білий дім у жовтні звернувся до Конгресу США з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.
Будь-яка угода в Сенаті, який контролюють демократи з перевагою в 51 голос, повинна буде також отримати схвалення Палати представників США, яку контролюють республіканці (більшість у 221 проти 213).
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