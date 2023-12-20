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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Я в шоці. Зеленський відреагував на проблеми з дронами і пообіцяв зробити мільйон в 2024 році

23:43 19.12.2023 |

Політика

 

Наступного року військові Збройних сил України зможуть отримати мільйон вітчизняних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію великої прес-конференції президента України Володимира Зеленського.

"Я позитивно ставлюся і до збільшення виробництва дронів і спеціальних підрозділів. Має бути структура управління щодо управління дронами. Не радянська, а дуже проста, щоб використовувати швидко", - пояснив президент.

Він розповів, що на Ставці, яка відбулась днями, питання виробництво та постачання дронів було ключовим.

"І дуже не подобається, що логістично у нас зберігається бюрократичний радянський процес, коли 26000 дронів лежали на складі і не доїхали до фронту Було дуже гучно на Ставці, але не може бути таких проблем. Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами", - наголосив Зеленський.

Водночас він зауважив, що Україна поборе логістику, і наступного року військові зможуть отримати мільйон вітчизняних дронів.

"Ми поборемо логістику. Будуть отримувати наші воїни у бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва, мільйон дронів наступного року ми виробимо", - сказав він.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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