Я в шоці. Зеленський відреагував на проблеми з дронами і пообіцяв зробити мільйон в 2024 році

Наступного року військові Збройних сил України зможуть отримати мільйон вітчизняних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію великої прес-конференції президента України Володимира Зеленського.

"Я позитивно ставлюся і до збільшення виробництва дронів і спеціальних підрозділів. Має бути структура управління щодо управління дронами. Не радянська, а дуже проста, щоб використовувати швидко", - пояснив президент.

Він розповів, що на Ставці, яка відбулась днями, питання виробництво та постачання дронів було ключовим.

"І дуже не подобається, що логістично у нас зберігається бюрократичний радянський процес, коли 26000 дронів лежали на складі і не доїхали до фронту Було дуже гучно на Ставці, але не може бути таких проблем. Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами", - наголосив Зеленський.

Водночас він зауважив, що Україна поборе логістику, і наступного року військові зможуть отримати мільйон вітчизняних дронів.

"Ми поборемо логістику. Будуть отримувати наші воїни у бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва, мільйон дронів наступного року ми виробимо", - сказав він.