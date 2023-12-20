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Якщо я позбудуся своєї команди, ми станемо слабшими - Зеленський
19:38 19.12.2023 |
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що якщо він позбудеться своєї команди, країна стане слабшою.
"Якщо я позбудуся своєї команди, вона у мене невелика, 5-6 менеджерів, то ми станемо з вами слабшими. Буде менше ППО, менше допомоги. За всієї поваги до вашої риторики (запитання журналіста - ІФ-У), просто не можу дозволити цього собі", - сказав Зеленський на пресконференції в середу в Києві.
Водночас президент погодився, що депутати Верховної Ради мають займається виключно своїми безпосередніми справами і бути моральними авторитетами, чого, на думку Зеленського, не відбувається.
У зв'язку з цим він зазначив, що якщо країна готова змінювати склад Верховної Ради, то необхідно змінювати законодавство і проводити вибори.
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