Якщо я позбудуся своєї команди, ми станемо слабшими - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що якщо він позбудеться своєї команди, країна стане слабшою.

"Якщо я позбудуся своєї команди, вона у мене невелика, 5-6 менеджерів, то ми станемо з вами слабшими. Буде менше ППО, менше допомоги. За всієї поваги до вашої риторики (запитання журналіста - ІФ-У), просто не можу дозволити цього собі", - сказав Зеленський на пресконференції в середу в Києві.

Водночас президент погодився, що депутати Верховної Ради мають займається виключно своїми безпосередніми справами і бути моральними авторитетами, чого, на думку Зеленського, не відбувається.

У зв'язку з цим він зазначив, що якщо країна готова змінювати склад Верховної Ради, то необхідно змінювати законодавство і проводити вибори.