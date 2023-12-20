Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Якщо я позбудуся своєї команди, ми станемо слабшими - Зеленський

19:38 19.12.2023 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що якщо він позбудеться своєї команди, країна стане слабшою.

"Якщо я позбудуся своєї команди, вона у мене невелика, 5-6 менеджерів, то ми станемо з вами слабшими. Буде менше ППО, менше допомоги. За всієї поваги до вашої риторики (запитання журналіста - ІФ-У), просто не можу дозволити цього собі", - сказав Зеленський на пресконференції в середу в Києві.

Водночас президент погодився, що депутати Верховної Ради мають займається виключно своїми безпосередніми справами і бути моральними авторитетами, чого, на думку Зеленського, не відбувається.

У зв'язку з цим він зазначив, що якщо країна готова змінювати склад Верховної Ради, то необхідно змінювати законодавство і проводити вибори.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,3205
  0,1281
 0,34
EUR
 1
 40,9219
  0,3301
 0,81

Курс обміну валют на вчора, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1800  0,09 0,24 37,7273  0,08 0,20
EUR 40,4467  0,13 0,33 41,2153  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3300  0,16 0,43 37,3450  0,15 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес