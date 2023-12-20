Мер Києва Віталій Кличко разом із братом Володимиром передали під Авдіївку 100 FPV-дронів

Брати Клички передали на фронт під Авдіївку 100 FPV-дронів, придбаних коштом Володимира, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Мер Києва Віталій Кличко разом із братом Володимиром замовили та отримали 100 FPV-дронів. Їх уже передали бійцям на передову, під Авдіївку", - йдеться в повідомленні КМДА на офіційному сайті у вівторок із посиланням на телеграм-канал мера Києва.

"Отримали 100 FPV-дронів, які замовили разом із братом. Придбав їх Володя. Сьогодні пташки прибули до Києва і вже вирушають у 47 бригаду під Авдіївку", - написав мер столиці.

За його словами, вони з братом замовили ще кілька партій БПЛА. "Стосовно допомоги столичної громади - у 2023-му Київ виділив із бюджету міста на запити ЗСУ для придбання дронів понад 1 млрд грн", - додав Віталій Кличко.