Є ознаки того, що росіяни вчинили воєнні злочини в Україні, - комісар ООН

В Організації Об'єднаних Націй визнали, що є ознаки того, що російські окупанти вчинили воєнні злочини під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Тюрк заявив, що Росія "значно не змогла захистити цивільних осіб у та що є ознаки того, що російські сили скоїли воєнні злочини в Україні".

"Російська Федерація значною мірою не вжила адекватних заходів для захисту цивільних осіб і цивільних об'єктів від наслідків їхніх атак", - сказав Тюрк у Раді з прав людини в Женеві.

Він додав, що моніторинг його відомства вказує на "грубі порушення міжнародного права прав людини, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та воєнні злочини, насамперед з боку військових РФ.

Воєнні злочини РФ в Україні

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює воєнні злочини. Ряд країн Заходу засуджували Кремль за це та пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Нещодавно слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі вже було задокументовано понад 110 тисяч порушень російськими загарбниками законів та звичаїв війни на території України.