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АНАЛІТИКА

«Метінвест» передав десантникам ЗСУ 10 швидкісних катерів на 53 млн грн

12:24 19.12.2023 |

Політика

«Метінвест» передав десантникам ЗСУ 10 швидкісних катерів на 53 млн грн

 

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова передала десантним підрозділам ЗСУ партію техніки, яка допоможе проводити військово-морські спецоперації та обороняти водні кордони України.

Згідно з пресрелізом, ЗСУ отримали від "Метінвесту" 10 високошвидкісних катерів типу RIB на 9-11 метрів, 12 трейлерів для їх оперативного перевезення і 800 самонадувних рятувальних жилетів. Загальна вартість партії техніки - 53 млн грн.

При цьому уточнюється, що катери типу RIB - човни з надувними бортами і жорстким дном, які особливо цінують у збройних силах різних країн за легкість, високу практичність і швидкість, а також відмінні морехідні якості. До того ж завдяки своїй конструкції ці човни не потребують спеціального обладнання для швартування, що полегшує їх експлуатацію в надзвичайних обставинах.

"Ці човни дуже легкі, а завдяки потужності двигуна - дуже швидкі. Група може вийти на берег, а потім за одну секунду - на воду, й виконати бойові завдання. Окрема подяка "Метінвесту" за спеціальні трейлери для цих катерів", - сказав боєць ЗСУ з позивним "Студент".

Пресслужба зазначає, що спеціалізовані трейлери дають змогу проводити операції оперативно: завдяки їм човни можуть виходити на воду прямо з берега. "Ми розглядали декілька варіантів, шукали човни у всьому світі. Це зайняло близько чотирьох місяців. Зрештою зупинилися на одному європейському виробнику, який зміг забезпечити й відповідну якість, і доставлення. Ці човни вміщають 10-12 людей, їх використовуватимуть сили оборони для десантних операцій у Чорному морі", - пояснює керівник проєктного офісу групи "Метінвест" Олександр Водовіз, слова якого наводить пресслужба.

Крім того, "Метінвест" забезпечив морпіхів спеціальними жилетами. Вони автоматично надуваються під час контакту з водою і необхідні для збереження здоров'я і життя, у них є також спеціальний утеплений капюшон, що особливо важливо в холодну пору року.

При цьому нагадується, що від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу ЗСУ та українцям 4 млрд грн, з цієї суми понад 2 млрд грн - допомога бійцям у межах "Сталевого Фронту". За цей час компанія виготовила і передала бійцям броньовані щити для 200 фронтових машин, понад 300 сталевих бліндажів, а також закупила для військових понад 500 автомобілів, більше ніж 1500 дронів, майже 2 000 тепловізорів і 875 одиниць комунікаційного обладнання.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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