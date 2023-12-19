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АНАЛІТИКА

Recorded Future виділить понад $23 млн на кібербезпеку України у 2024 році

09:14 19.12.2023 |

Політика, Україна

 

Найбільша у світі приватна розвідувально-аналітична компанія Recorded Future продовжить підтримувати Україну 2024 року, виділивши понад $23 млн на кібербезпеку України, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок.

"Інструменти Recorded Future допомагають виявляти й усувати кібератаки на ранньому етапі. Цими інструментами користуються Мінцифри, Держспецзв'язку, ГУР, СБУ, Міноборони, Генпрокуратура та Кіберполіція", - написав Федоров у своєму телеграм-каналі.

За його словами, компанія також працює з ключовими підприємствами в енергетичній і телеком-сфері.

Як повідомлялося, Recorded Future надала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України, допомагала в розслідуванні воєнних злочинів росіян і відкрила доступ до програмної платформи Intelligence Cloud.

Загалом за 2023 рік компанія інвестувала в допомогу Україні понад $20 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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