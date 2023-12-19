Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пентагон: Гроші на допомогу Україні закінчаться 30 грудня

 

Кошти на поповнення оборонних запасів США після передачі військової допомоги Україні будуть вичерпані до 30 грудня, якщо Конгрес не схвалить подальше фінансування. Про це ідеться у листі фінансового контролера міністерства оборони США Майкла МакКорда до Палати представників і Сенату, повідомляє агенція Bloomberg в понеділок, 18 грудня.

У листі зазначено, що Пентагон виділяє останні 1,07 мільярда доларів на купівлю нової зброї та обладнання на заміну переданих Україні і зможе надати Києву ще один пакет допомоги. Після чого гроші будуть вичерпані.

"Виходячи з забезпечення військової готовності США, за відсутності дій Конгресу щодо схвалення додаткового (фінансування - Ред.), міністерство передбачає, що буде можливий лише один додатковий пакет (із військових запасів для допомоги Україні - Ред.)", - зазначив МакКорд.

Хоча лист посилить тиск на Конгрес в контексті необхідності виділення фінансування для України, він також свідчить, що у республіканців, які вже відправились на різдвяні канікули, ще буде час погодити виділення коштів, коли вони повернуться після 1 січня, зауважує Bloomberg.

Минулого тижня Сенат підтримав заклик Білого дому і вирішив відкласти різдвяні канікули, щоб розглянути деякі "критичні" питання, серед яких - надання допомоги Україні та Ізраїлю, також ситуація на південному кордоні США. Як очікується верхня палата Конгресу продовжить обговорення відповідних законопроєктів у понеділок.

Утім, Палата представників, у якій нині більшість представляють республіканці, 13 грудня вже провела підсумкову сесію. До роботи обидві палати Конгресу за планом мають повернутися лише 9 січня.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,1924
  0,1713
 0,46
EUR
 1
 40,5918
  0,0796
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0895  0,00 0,01 37,6508  0,01 0,04
EUR 40,3128  0,06 0,14 41,1264  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1700  0,13 0,35 37,1950  0,13 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес