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Пентагон: Гроші на допомогу Україні закінчаться 30 грудня
23:57 18.12.2023 |
Кошти на поповнення оборонних запасів США після передачі військової допомоги Україні будуть вичерпані до 30 грудня, якщо Конгрес не схвалить подальше фінансування. Про це ідеться у листі фінансового контролера міністерства оборони США Майкла МакКорда до Палати представників і Сенату, повідомляє агенція Bloomberg в понеділок, 18 грудня.
У листі зазначено, що Пентагон виділяє останні 1,07 мільярда доларів на купівлю нової зброї та обладнання на заміну переданих Україні і зможе надати Києву ще один пакет допомоги. Після чого гроші будуть вичерпані.
"Виходячи з забезпечення військової готовності США, за відсутності дій Конгресу щодо схвалення додаткового (фінансування - Ред.), міністерство передбачає, що буде можливий лише один додатковий пакет (із військових запасів для допомоги Україні - Ред.)", - зазначив МакКорд.
Хоча лист посилить тиск на Конгрес в контексті необхідності виділення фінансування для України, він також свідчить, що у республіканців, які вже відправились на різдвяні канікули, ще буде час погодити виділення коштів, коли вони повернуться після 1 січня, зауважує Bloomberg.
Минулого тижня Сенат підтримав заклик Білого дому і вирішив відкласти різдвяні канікули, щоб розглянути деякі "критичні" питання, серед яких - надання допомоги Україні та Ізраїлю, також ситуація на південному кордоні США. Як очікується верхня палата Конгресу продовжить обговорення відповідних законопроєктів у понеділок.
Утім, Палата представників, у якій нині більшість представляють республіканці, 13 грудня вже провела підсумкову сесію. До роботи обидві палати Конгресу за планом мають повернутися лише 9 січня.
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