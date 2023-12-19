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Десятки тисяч різних типів снарядів. Rheinmetall отримав нове замовлення для ЗСУ
23:35 18.12.2023 |
Найбільший оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду Німеччини чергове замовлення на артилерійські боєприпаси для України. Мова про десятки тисяч снарядів різних типів, йдеться на сайті компанії.
Вартість контракту становить тризначну суму у мільйонах євро, зазначається у повідомленні. Постачання заплановано на 2025 рік.
У липні 2023 року Rheinmetall уклав нову рамкову угоду з бундесвером в артилерійському секторі. Вона містить доставляння кількох сотень тисяч снарядів, детонаторів та метальних зарядів.
Рамкова угода розрахована до 2029 року, а потенційний валовий обсяг замовлень становить близько 1,2 млрд євро.
Вартість контракту становить тризначну суму у мільйонах євро, зазначається у повідомленні. Постачання заплановано на 2025 рік.
У липні 2023 року Rheinmetall уклав нову рамкову угоду з бундесвером в артилерійському секторі. Вона містить доставляння кількох сотень тисяч снарядів, детонаторів та метальних зарядів.
Рамкова угода розрахована до 2029 року, а потенційний валовий обсяг замовлень становить близько 1,2 млрд євро.
Довідка
Група боєприпасів, які Rheinmetall пропонує в артилерійському секторі, містить, серед іншого, фугасний снаряд DM121, димовий снаряд DM125 та боєприпас із пошуковим підривником DM702 SMArt (розробка спільно з Diehl Defense), а також навчальний снаряд RH68 та димові снаряди RH1901 та RH1902.
Компанія виготовляє також універсальні 155-мм артилерійські боєприпаси Assegai від Rheinmetall Denel Munition: нечутливі боєприпаси (IM), звичайні вибухові снаряди (High Explosive/HE), а також димові, інфрачервоні, що світяться, та інші снаряди. Весь спектр боєприпасів Assegai можна використовувати на повній дальності близько 40 км.
Rheinmetall також пропонує сімейство гармат артилерійських Rheinmetall Expal Munitions, включно з 155-мм M107 і 155-мм гарматами збільшеної дальності.
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