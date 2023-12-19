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Сина Гладковського заочно судитимуть за історію з висотомірами
23:20 18.12.2023 |
Вищий антикорупційний суд дозволив спеціальне досудове розслідування (in absentia) щодо колишнього сина колишнього першого заступника секретаря РНБО. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Це рішення дасть можливість завершити слідство у справі та передати її до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті, пояснили в САП.
Справа щодо Ігоря Гладковського і другого підозрюваного (колишнього директора одного з підприємств Укроборонпрому) стосується завдання збитків на суму 13 млн грн державній компанії "Укрспецекспорт" (входила до сфери управління концерну "Укроборонпром").
У 2019 році видання Bihus.info опублікувало серію розслідувань про корупцію в Укроборонпромі. Один із сюжетів стосувався постачань висотомірів через фірму-прокладку.
Тоді журналісти з'ясували, що ТОВ "АН Сервіс" у 2017 році поставило Укрспецекспорту ці прилади для військово-транспортних літаків у сім разів дорожче від ціни їх закупівлі. Провести постачання за неринковою ціною запропонував тодішній керівник Укрспецекспорту Павло Букін, який пізніше тимчасово керував усім Укроборонпромом, а здійснили оборудку друзі сина тодішнього першого заступника секретаря Олега Гладковського - Ігоря Гладковського.
Після розслідувань Bihus.info Олега Гладковського було відсторонено, а потім звільнено з РНБО.
НАБУ і САП підтвердили цю історію, хоч і не вказують ні імен підозрюваних, ні назв фірм.
Слідство встановило, що керівник Укрспецекспорту уклав невигідний контракт із компанією другого підозрюваного на суму $450 000, внаслідок чого держава отримала збитки майже на 13 млн грн.
Виведені гроші вони витратили на власний розсуд. Частка Гладковського-молодшого нібито становила $170 000.
Реальну вартість висотомірів НАБУ встановлювало шляхом запитів в ОАЕ та Гонконг.
Обоє підозрюваних перебувають за кордоном.
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