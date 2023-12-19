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АНАЛІТИКА

Сина Гладковського заочно судитимуть за історію з висотомірами

23:20 18.12.2023 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд дозволив спеціальне досудове розслідування (in absentia) щодо колишнього сина колишнього першого заступника секретаря РНБО. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Це рішення дасть можливість завершити слідство у справі та передати її до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті, пояснили в САП.

Справа щодо Ігоря Гладковського і другого підозрюваного (колишнього директора одного з підприємств Укроборонпрому) стосується завдання збитків на суму 13 млн грн державній компанії "Укрспецекспорт" (входила до сфери управління концерну "Укроборонпром").

У 2019 році видання Bihus.info опублікувало серію розслідувань про корупцію в Укроборонпромі. Один із сюжетів стосувався постачань висотомірів через фірму-прокладку.

Тоді журналісти з'ясували, що ТОВ "АН Сервіс" у 2017 році поставило Укрспецекспорту ці прилади для військово-транспортних літаків у сім разів дорожче від ціни їх закупівлі. Провести постачання за неринковою ціною запропонував тодішній керівник Укрспецекспорту Павло Букін, який пізніше тимчасово керував усім Укроборонпромом, а здійснили оборудку друзі сина тодішнього першого заступника секретаря Олега Гладковського - Ігоря Гладковського.

Після розслідувань Bihus.info Олега Гладковського було відсторонено, а потім звільнено з РНБО.

НАБУ і САП підтвердили цю історію, хоч і не вказують ні імен підозрюваних, ні назв фірм.

Слідство встановило, що керівник Укрспецекспорту уклав невигідний контракт із компанією другого підозрюваного на суму $450 000, внаслідок чого держава отримала збитки майже на 13 млн грн.

Виведені гроші вони витратили на власний розсуд. Частка Гладковського-молодшого нібито становила $170 000.

Реальну вартість висотомірів НАБУ встановлювало шляхом запитів в ОАЕ та Гонконг.

Обоє підозрюваних перебувають за кордоном.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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