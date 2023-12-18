Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА

Державним уповноваженим Антимонопольного комітету України призначено Максима Сандигу - колишнього колегу по роботі на Донеччині нинішнього голови АМКУ Павла Кириленка.

Указ президента про призначення уповноваженого АМКУ датований 18 грудня 2023 року.

"Призначити Сандигу Максима Вікторовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", - йдеться в указі.

З відкритих джерел відомо, що Максим Сандига - колишній колега по Донецькій обласній адміністрації нинішнього очільника АМКУ Павла Кириленка.

Саме Кириленко призначив Сандигу на посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO). Цю посаду Сандига обіймав до сьогодні.

До зустрічі з Кириленком Сандига мав досить різношерстну професійну біографію:

У 2001 - працював оператором департаменту виробництва документів ЗАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій".

У 2007 році - працював юристом ТОВ "Юридична аналітика".

У 2008 - 2014 роках - працював старшим помічником прокурора Деснянського району м. Києва; прокурором відділу, старшим прокурором відділу; начальником слідчого відділу прокуратури м. Києва.

З 2014 по 2020 рік - працював заступником начальника відділу; начальником відділу процесуального керівництва; слідчим та старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України.

З 2020 по 2021 рік - працював заступником керівника департаменту - керівником першого відділу перевірок Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадуємо:

Статус державного уповноваженого АМКУ визначено законом "Про Антимонопольний комітет України".

Зокрема, він має право розглядати заяви й справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проводити перевірки, залучати правоохоронні органи тощо.

Уповноважений АМКУ має право виконувати обов'язки голови Антимонопольного комітету у разі відсутності першого заступника і заступника.

Уповноважений АМКУ очолює постійні та адміністративні колегії Антимонопольного комітету.

З 6 вересня 2023 року Антимонопольний комітет очолює колишній очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.