До Києва прибув помічник секретаря американського Бюро з європейських та євразійських справ О'Браєн - посол

Помічник секретаря Бюро з європейських та євразійських справ Державного департаменту США Джеймс О'Браєн прибув в Україну з візитом, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Ласкаво просимо до Києва, Джиме О'Браєне! Ваш візит є ще одним нагадуванням про те, що наша відданість Україні непохитна", - написала Брінк у соцмережі Х у понеділок.