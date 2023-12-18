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До Києва прибув помічник секретаря американського Бюро з європейських та євразійських справ О'Браєн - посол
16:43 18.12.2023 |
Помічник секретаря Бюро з європейських та євразійських справ Державного департаменту США Джеймс О'Браєн прибув в Україну з візитом, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Ласкаво просимо до Києва, Джиме О'Браєне! Ваш візит є ще одним нагадуванням про те, що наша відданість Україні непохитна", - написала Брінк у соцмережі Х у понеділок.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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