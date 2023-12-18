Україну відвідала перша місія з Британії від уряду та оборонпрому: підписали низку угод

Минулого тижня Україну вперше відвідала так звана торговельна місія Сполученого Королівства, у складі якої були представники уряду та оборонної промисловості.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в уряді Британії.

Місія відбувалася під егідою Міністерства у справах бізнесу та Міністерства оборони 13-14 грудня і стала продовженням обговорень у рамках виставки оборонної промисловості DSEI у Лондоні щодо можливого партнерства між британськими та українськими компаніями.

У рамках цього візиту британські та українські посадовці поспілкувалися з представниками оборонпрому обох країн щодо можливостей довгострокової співпраці.

За підсумками зустрічей підписали серію угод.

Зокрема, британська компанія Babcock отримала трирічний контракт від Міноборони України на обслуговування протимінних суден "Черкаси" та "Чернігів", які раніше передала Британія. Перед цим створили офіс компанії в Україні.

BAE Systems та AMS Integrated Solutions Ltd підписали угоду, яка уможливить пряму спеціалізовану підтримку для українських артсистем на території України. Зокрема, передана Британією артилерія буде ремонтуватися та обслуговуватися в центрах AMS на території України, де працюють українські фахівці.

Компанія Thales підписала меморандум з українською компанією з розробки безпілотників Aerodrone "для забезпечення нових спроможностей для ЗСУ".

Загалом у складі місії були компанії BAE Systems, Babcock, Thales, AMS Global, та KBR. У комюніке зазначають, що в 2024 році плануються нові такі місії і в них зможуть взяти участь інші компанії оборонпрому.

Нагадаємо, на вересневому Форумі оборонних індустрій, який проходив у Києві, президент України Володимир Зеленський анонсував, серед іншого, створення Альянсу оборонних індустрій.

Після того Україна ще більше активізувала обговорення з союзниками співпраці у сфері ОПК.