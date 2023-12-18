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АНАЛІТИКА

Залужний про нібито новий контрнаступ: не можу казати, інакше це буде шоу

14:33 18.12.2023 |

Політика

Залужний про нібито новий контрнаступ: не можу казати, інакше це буде шоу

 

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не може коментувати військові плани, зокрема нібито запланований новий контрнаступ на 2024 рік.

Про це він заявив у відповідь на запитання РБК-Україна під час розмови з журналістами.

Зазначимо, днями німецьке видання Welt написало, що Залужний нібито планує новий контрнаступ на 2024 році, і з цією метою Україна вже збирає ресурси.

"Це війна, я не можу казати, що я планую, що ми маємо робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якому - людські життя. Про це не можна казати в жодному разі", - відповів Залужний.

Про що написав Welt

Видання звертає увагу на те, що досі багато броньованої техніки, яку Україні обіцяли союзники, не використано, а частина взагалі ще не доїхала. Наприклад, Німеччина та партнери обіцяли 200 танків Leopard 1, з них отримано лише 30 одиниць.

Водночас запит у США на гелікоптери Black Hawk та Apache, винищувачі F-16 та F-18, танки Abrams, ракетні комплекси великої дальності, БПЛА та боєприпаси говорить про великі плани України, зазначають журналісти Welt. Німецький експерт з безпеки та політичний радник Ніко Ланге вважає, що українські війська планують перейти до мобільної війни, яка так і не реалізувалася під час літнього контрнаступу.

Видання також пише, що Залужний погодився на літній контрнаступ нібито з політичних міркувань. Бо не бачив реальних шансів на успіх без авіаційної підтримки. Внаслідок цього українські війська йшли на штурми малими піхотними групами, а не з використанням бронетехніки. Welt зазначає, що це було розумним кроком, який дозволив зберегти особовий склад та виграти час на отримання систем озброєння від Заходу.

"Україна, ймовірно, збирає ресурси для нового контрнаступу наступного року", - наводить видання думку експерта Ніко Ланге.

Водночас, на думку Welt, одним із напрямків може стати плацдарм у Херсонській області.

Нагадаємо, раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов визнав, що надії на літній контрнаступ у 2023 році не справдилися. За його словами, "люди іноді помиляються", але це не означає, що у результаті перемога буде не на нашому боці.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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