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АНАЛІТИКА

Залужний зробив заяву про мобілізацію: потрібно повернути «ті рамки, які працювали раніше»

14:30 18.12.2023 |

Політика

 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що оцінювати рекрутинг зарано. Але вважає, що мобілізацію треба повернути ті рамки, які працювали раніше.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів головком ЗСУ.

"Рекрутинг оцінювати трошки зарано, а що стосується питань мобілізації, її не те що треба підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше. Тому, що зараз це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї, їх має хтось замінювати, їм має хтось допомагати", - сказав Залужний.

Головнокомандувач додав, що іноді вони залишаються сам на сам, а це зовсім неправильно.

"Просто треба повернути на ті рамки, на яких вони були, на яких вони працювали раніше", - зазначив Залужний.

На уточнююче питання, чи звільнення обласних воєнкомів сильно вплинуло на ефективність мобілізації, він відповів так: "Це були професіонали, вони знали як це робити, а їх немає зараз".

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, раніше Міноборони запустило програму рекрутингу до Збройних сил України. Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий із працевлаштуванням.

Втім, вчора очільник ГУР Мо Кирило Буданов заявив, що Україні потрібна мобілізація, оскільки жоден рекрутинг не зможе перекрити необхідну кількість особового складу та чисельність Сил оборони, щоб відбити повномасштабну агресію РФ.

Варто зауважити, що українська влада вже анонсувала великий законопроєкт про мобілізацію, який може бути ухвалений до кінця року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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