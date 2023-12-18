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Пісторіус: Європа компенсуватиме Києву брак допомоги США
12:54 18.12.2023 |
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) переконаний, що згодом Європі доведеться покривати самотужки недостачу оборонної допомоги Вашингтону Києву. Про це Пісторіус розповів в інтерв'ю
газеті Welt am Sonntag, опублікованому в суботу, 16 грудня.
"Ми розуміємо, що рано чи пізно нам доведеться компенсувати тут і там те, що, можливо, більше не надходитиме від Вашингтона. Теоретично можуть бути і галузі, де нам не вдасться без проблем компенсувати все негайно", - відповів Пісторіус на запитання журналістів про те, чи готується він і його європейські колеги до "найгіршого сценарію", коли Європа повинна буде компенсувати Україні допомогу, якщо та перестане надходити зі США.
На уточнювальне запитання, в яких саме галузях можуть виникнути складнощі, Пісторіус вказав, що має пройти час, перш ніж європейська оборонна промисловість зможе наростити обсяги виробництва. "У нас є приблизно п'ять-вісім років, щоб надолужити згаяне - як у збройних силах, так і в промисловості й суспільстві", - застеріг він і нагадав, що і Росія зараз істотно нарощує обсяги виробництва озброєнь і амуніції.
На думку Пісторіуса, "погрози президента РФ Володимира Путіна на адресу країн Балтії, Грузії та Молдови слід сприймати дуже серйозно". "Це не просто брязкання зброєю. Наприкінці цього десятиліття ми можемо зіткнутися з загрозами. Однак на той час ми будемо до них готові", - спрогнозував глава німецького оборонного відомства.
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