Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські військові отримали далекобійні БПЛА-камікадзе AQ 400 Scythe

09:11 18.12.2023 |

Політика

Українські військові отримали далекобійні БПЛА-камікадзе AQ 400 Scythe

 

Українські військові отримали початкову партію нових ударних безпілотників AQ 400 Scythe.

Про це свідчать опубліковані фото компанією-виробником Terminal Autonomy, що раніше була відома як стартап One Way Aerospace.

Також в офіційній заяві компанія оголосила про успішне завершення закупівель, спрямованих на масове серійне виробництво цих далекобійних БПЛА-камікадзе.

Українські військові отримали далекобійні БПЛА-камікадзе AQ 400 Scythe

 

Наразі компанія має початкову виробничу потужність у 100 одиниць AQ 400 Scythe на місяць. Однак у перспективі вона планує збільшити цю кількість до 500 одиниць.

AQ-400 Scythe - це далекобійний безпілотник-камікадзе. Розробник заявляє, що дальність польоту становить 750 кілометрів. Безпілотник можна запускати з короткої злітної смуги або з катапульти.

Характеристики дрона: злітна маса - 100 кг, з них 32 кг - корисне навантаження, яке може бути збільшене до 70 кг, шляхом зменшення дальності польоту. Розмах крил - 2,3 м, крейсерська швидкість - 144 км/год.

Українські військові отримали далекобійні БПЛА-камікадзе AQ 400 Scythe

 

Проєкт безпілотника-камікадзе AQ-400 Scythe був представлений ще навесні цього року.

Особливістю українського безпілотника є швидке збирання, можливість масового виробництва та низька собівартість.

За даними Defence Blog, компанія Terminal Autonomy отримує компоненти для виробництва безпілотників-камікадзе у різних невеликих компаніях та інженерних групах, що спеціалізуються на виробництві безпілотних платформ.

Хоча компанія закуповує певні компоненти за межами України, насамперед вона надає пріоритет максимальній локалізації виробництва в межах України.
За матеріалами: Мілітарний
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,1924
  0,1713
 0,46
EUR
 1
 40,5918
  0,0796
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0895  0,00 0,01 37,6508  0,01 0,04
EUR 40,3128  0,06 0,14 41,1264  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1700  0,13 0,35 37,1950  0,13 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес