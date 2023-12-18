Фінансові новини
- |
- 18.12.23
- |
- 18:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Українські військові отримали далекобійні БПЛА-камікадзе AQ 400 Scythe
09:11 18.12.2023 |
Українські військові отримали початкову партію нових ударних безпілотників AQ 400 Scythe.
Про це свідчать опубліковані фото компанією-виробником Terminal Autonomy, що раніше була відома як стартап One Way Aerospace.
Також в офіційній заяві компанія оголосила про успішне завершення закупівель, спрямованих на масове серійне виробництво цих далекобійних БПЛА-камікадзе.
Наразі компанія має початкову виробничу потужність у 100 одиниць AQ 400 Scythe на місяць. Однак у перспективі вона планує збільшити цю кількість до 500 одиниць.
AQ-400 Scythe - це далекобійний безпілотник-камікадзе. Розробник заявляє, що дальність польоту становить 750 кілометрів. Безпілотник можна запускати з короткої злітної смуги або з катапульти.
Характеристики дрона: злітна маса - 100 кг, з них 32 кг - корисне навантаження, яке може бути збільшене до 70 кг, шляхом зменшення дальності польоту. Розмах крил - 2,3 м, крейсерська швидкість - 144 км/год.
Проєкт безпілотника-камікадзе AQ-400 Scythe був представлений ще навесні цього року.
Особливістю українського безпілотника є швидке збирання, можливість масового виробництва та низька собівартість.
За даними Defence Blog, компанія Terminal Autonomy отримує компоненти для виробництва безпілотників-камікадзе у різних невеликих компаніях та інженерних групах, що спеціалізуються на виробництві безпілотних платформ.
Хоча компанія закуповує певні компоненти за межами України, насамперед вона надає пріоритет максимальній локалізації виробництва в межах України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС планує 1 лютого провести саміт для узгодження, зокрема допомоги Україні - Мішель
|Данія і Швеція анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
|Критика органів влади зростає
|Приміщення, у якому знайшли пристрій для прослуховування, давно не використовували - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС планує 1 лютого провести саміт для узгодження, зокрема допомоги Україні - Мішель
|Данія і Швеція анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
|Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
|Латвія збільшує обсяги підготовки українських військових, - Міноборони
|До Києва прибув помічник секретаря американського Бюро з європейських та євразійських справ О'Браєн - посол
|Україну відвідала перша місія з Британії від уряду та оборонпрому: підписали низку угод
Бізнес
|Apple перейде на акумулятори для iPhone індійського виробництва
|Норвезькі профспілки підтримали шведських колег у страйку проти Tesla
|Dacia Duster: кросовер еволюціонував у нове покоління
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту