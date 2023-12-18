Українські військові отримали далекобійні БПЛА-камікадзе AQ 400 Scythe

Українські військові отримали початкову партію нових ударних безпілотників AQ 400 Scythe.

Про це свідчать опубліковані фото компанією-виробником Terminal Autonomy, що раніше була відома як стартап One Way Aerospace.

Також в офіційній заяві компанія оголосила про успішне завершення закупівель, спрямованих на масове серійне виробництво цих далекобійних БПЛА-камікадзе.

Наразі компанія має початкову виробничу потужність у 100 одиниць AQ 400 Scythe на місяць. Однак у перспективі вона планує збільшити цю кількість до 500 одиниць.

AQ-400 Scythe - це далекобійний безпілотник-камікадзе. Розробник заявляє, що дальність польоту становить 750 кілометрів. Безпілотник можна запускати з короткої злітної смуги або з катапульти.

Характеристики дрона: злітна маса - 100 кг, з них 32 кг - корисне навантаження, яке може бути збільшене до 70 кг, шляхом зменшення дальності польоту. Розмах крил - 2,3 м, крейсерська швидкість - 144 км/год.

Проєкт безпілотника-камікадзе AQ-400 Scythe був представлений ще навесні цього року.

Особливістю українського безпілотника є швидке збирання, можливість масового виробництва та низька собівартість.

За даними Defence Blog, компанія Terminal Autonomy отримує компоненти для виробництва безпілотників-камікадзе у різних невеликих компаніях та інженерних групах, що спеціалізуються на виробництві безпілотних платформ.

Хоча компанія закуповує певні компоненти за межами України, насамперед вона надає пріоритет максимальній локалізації виробництва в межах України.