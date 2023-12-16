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Військовим спростили списання аптечок. Умєров підписав наказ
22:35 15.12.2023 |
Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ, за яким спрощено процедуру списання військово-медичного майна, зокрема аптечок, сумок та наплічників. Про це повідомило Міноборони.
"Раніше аптечки, сумки та наплічники вважались інвентарним майном. Тож його списання було надзвичайно ускладнене, часто - нездійсненне", - йдеться у повідомленні.
Військові, як зазначається, не могли замовити нові аптечки, адже, за документами, забезпечення підрозділів було стовідсоткове.
"Відсутність дієвої системи списання медичного майна була величезною проблемою... Військові частини раніше не могли швидко списати використані аптечки й отримати нові: процес тривав місяцями та передбачав 20 етапів. Після нашої реформи лишається шість етапів і три документи, які можна зробити дуже оперативно", - пояснила заступниця міністра Наталія Калмикова.
Відтепер військовослужбовець, який втрачає чи використовує аптечку, сумку та наплічник під час бою або під час виконання інших завдань:
→ усно чи письмово повідомляє про це командирові свого підрозділу;
→ командир складає рапорт і додає до нього витяг із журналу бойових дій або підсумкового бойового донесення;
→ ці документи отримує командир частини, який призначає комісію, що формує акт списання;
→ після цього командир частини підписує акт, а фінансова служба списує зазначене медичне майно.
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