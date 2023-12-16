Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Військовим спростили списання аптечок. Умєров підписав наказ

22:35 15.12.2023 |

Політика

 

Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ, за яким спрощено процедуру списання військово-медичного майна, зокрема аптечок, сумок та наплічників. Про це повідомило Міноборони.

"Раніше аптечки, сумки та наплічники вважались інвентарним майном. Тож його списання було надзвичайно ускладнене, часто - нездійсненне", - йдеться у повідомленні.

Військові, як зазначається, не могли замовити нові аптечки, адже, за документами, забезпечення підрозділів було стовідсоткове.

"Відсутність дієвої системи списання медичного майна була величезною проблемою... Військові частини раніше не могли швидко списати використані аптечки й отримати нові: процес тривав місяцями та передбачав 20 етапів. Після нашої реформи лишається шість етапів і три документи, які можна зробити дуже оперативно", - пояснила заступниця міністра Наталія Калмикова.

Відтепер військовослужбовець, який втрачає чи використовує аптечку, сумку та наплічник під час бою або під час виконання інших завдань:

→ усно чи письмово повідомляє про це командирові свого підрозділу;
→ командир складає рапорт і додає до нього витяг із журналу бойових дій або підсумкового бойового донесення;
→ ці документи отримує командир частини, який призначає комісію, що формує акт списання;
→ після цього командир частини підписує акт, а фінансова служба списує зазначене медичне майно.

Військовим спростили списання аптечок. Умєров підписав наказ
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,0211
  0,0298
 0,08
EUR
 1
 40,5122
  0,0992
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0870  0,03 0,07 37,6370  0,05 0,13
EUR 40,3693  0,23 0,56 41,2233  0,34 0,84

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0400  0,08 0,22 37,0600  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес