Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

Міністерство оборони та Збройні сили Литви продовжують надавати Україні постійну військову підтримку. Вільнюс передав Києву нову партію допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Литви.

Збройні сили Литви передали Україні кілька мільйонів патронів і кілька тисяч боєприпасів до переносних протитанкових гранатометів малої дальності. До комплекту також увійшли близько тисячі складних розкладачок.

"Ми чуємо настійні прохання України і продовжуємо надавати підтримку відповідно до заявлених потреб. Ми активно закликаємо наших союзників робити те саме", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Литва вже розробила довгостроковий план підтримки. На 2024-2026 роки передбачено новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 200 мільйонів євро.

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із союзників України, який допомагає Києву не лише зброєю та військовою технікою, а й навчає українських військових.

10 листопада Литва надала Україні дві пускові установки для зенітного ракетного комплексу NASAMS, необхідне обладнання, а також позашляховики для екіпажу.

17 листопада Литва передала Україні пакет військової допомоги. До нього увійшла партія генераторів, польових ліжок та сухих пайок.