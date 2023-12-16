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АНАЛІТИКА

Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

 

Міністерство оборони та Збройні сили Литви продовжують надавати Україні постійну військову підтримку. Вільнюс передав Києву нову партію допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Литви.

Збройні сили Литви передали Україні кілька мільйонів патронів і кілька тисяч боєприпасів до переносних протитанкових гранатометів малої дальності. До комплекту також увійшли близько тисячі складних розкладачок.

"Ми чуємо настійні прохання України і продовжуємо надавати підтримку відповідно до заявлених потреб. Ми активно закликаємо наших союзників робити те саме", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Литва вже розробила довгостроковий план підтримки. На 2024-2026 роки передбачено новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 200 мільйонів євро.

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із союзників України, який допомагає Києву не лише зброєю та військовою технікою, а й навчає українських військових.

10 листопада Литва надала Україні дві пускові установки для зенітного ракетного комплексу NASAMS, необхідне обладнання, а також позашляховики для екіпажу.

17 листопада Литва передала Україні пакет військової допомоги. До нього увійшла партія генераторів, польових ліжок та сухих пайок.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Литва
 

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