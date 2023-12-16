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Литва передала Україні новий пакет військової допомоги
22:27 15.12.2023 |
Міністерство оборони та Збройні сили Литви продовжують надавати Україні постійну військову підтримку. Вільнюс передав Києву нову партію допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Литви.
Збройні сили Литви передали Україні кілька мільйонів патронів і кілька тисяч боєприпасів до переносних протитанкових гранатометів малої дальності. До комплекту також увійшли близько тисячі складних розкладачок.
"Ми чуємо настійні прохання України і продовжуємо надавати підтримку відповідно до заявлених потреб. Ми активно закликаємо наших союзників робити те саме", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Литва вже розробила довгостроковий план підтримки. На 2024-2026 роки передбачено новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 200 мільйонів євро.
Допомога Україні від Литви
Литва є одним із союзників України, який допомагає Києву не лише зброєю та військовою технікою, а й навчає українських військових.
10 листопада Литва надала Україні дві пускові установки для зенітного ракетного комплексу NASAMS, необхідне обладнання, а також позашляховики для екіпажу.
17 листопада Литва передала Україні пакет військової допомоги. До нього увійшла партія генераторів, польових ліжок та сухих пайок.
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