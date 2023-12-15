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АНАЛІТИКА

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

18:18 15.12.2023 |

Політика

 

40% компаній-членів Американської торговельної палати в Україні вважають, що російсько-українська війна закінчиться у 2025 році.

Про це свідчать результати опитування "Ведення бізнесу в воєнній Україні: річні підсумки та прогнози", яке провела Американська торговельна палата в Україні.

В опитуванні, проведеному в першій половині грудня 2023 року, взяли участь 108 керівників та топ-менеджерів компаній-членів палати. 76% респондентів - керівники компаній.

У респоендентів запитали про те, коли, на їх думку, закінчиться війна в Україні. 40% компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році, 24% - у 2024 році, 17% - через 5 років.

Решта 19% відповідей припали на варіанти "важко відповісти", "залежить від підтримки союзників та дій України", 2026-2027 роки, "більше ніж через п'ять років", "через 10 років".

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

 

При цьому, попри війну, 74% компаній вдалося досягти запланованих фінансових результатів у 2023 році. 27% - досягли більше, ніж планували). 24% - не досягли запланованих фінансових результатів.

Також представники бізнесу дали прогноз на 2024 рік щодо доходів, кількості працівників та обсягу інвестицій своїх компаній. Так, 46% компаній-членів палати сподіваються на зростання доходів, 41% - вважають, що доходи не зміняться, а 13% прогнозують зменшення.

Водночас 55% респондентів зазначають, що чисельність персоналу в їхніх компаніях залишиться незмінною, 33% вказують на те, що їхні компанії збільшать кількість працівників, а 12% очікують зменшення кількості працівників.

54% представників компаній-членів зазначили, що їхні інвестиції залишаться незмінними. 37% бізнесу прогнозують збільшення інвестицій, тоді як 9% - зменшення.

Крім цього, опитані компанії назвали кроки, які має зробити український уряд, щоб суттєво допомогти бізнесу на місцях.

Серед топ-3 кроків: посилення національної безпеки та оборони та розмінування території України (24%), проведення реальної та ефективної судової реформи (23%), забезпечення захисту ланцюгів постачання шляхом вирішення ситуації з логістикою на кордонах та морськими перевезеннями (20%).

Серед інших кроків - пом'якшення валютних обмежень щодо репатріації дивідендів та/або виплати відсотків за зовнішніми кредитами, забезпечення передбачуваності та стабільності податкового законодавства, а також чіткої та прозорої процедури бронювання, розширення страхового покриття політичних ризиків.

За результатами опитування, окрім повномасштабної війни РФ в Україні, найбільшими геополітичними ризиками на 2024 рік, які можуть вплинути на Україну та, потенційно, на бізнес, компанії вважають вибори в США (69%), глобальні збройні конфлікти/війни (50%), порушення ланцюгів поставок (41%), економічна безпека (32%) та дефіцит ресурсів (21%).
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: прогноз
 

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