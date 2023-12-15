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Джеймі Даймон
Литва відзвітувала про ремонт перших Leopard 2, які прибули з фронту в Україні
18:11 15.12.2023 |
Литва відремонтувала для Збройних Сил України перші бойові танки Leopard 2, які зазнали ушкоджень під час бойових дій.
Про це у Twitter (X) сповістило литовське Міноборони, повідомляє "Європейська правда".
У повідомленні вказується, що перші Leopard 2, відремонтовані в Литві, "готуються до подорожі в Україну".
"Прибувши з лінії фронту, ці танки тепер готові повернутись і зробити своє діло", - додали в Міноборони Литви, подякувавши власним Збройним силам і німецькій промисловості за "надзвичайну роботу".
Про те, що Збройні сили Литви спільно з німецькою оборонною промисловістю відремонтують ушкоджені під час бойових дій в Україні танки Leopard, стало відомо у жовтні.
Ще раніше Берлін досяг із Варшавою згоди про створення центру ремонту танків Leopard 2, які зазнали пошкоджень на полі бою в Україні.
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