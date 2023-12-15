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АНАЛІТИКА

Литва відзвітувала про ремонт перших Leopard 2, які прибули з фронту в Україні

Литва відзвітувала про ремонт перших Leopard 2, які прибули з фронту в Україні

 

Литва відремонтувала для Збройних Сил України перші бойові танки Leopard 2, які зазнали ушкоджень під час бойових дій.

Про це у Twitter (X) сповістило литовське Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні вказується, що перші Leopard 2, відремонтовані в Литві, "готуються до подорожі в Україну".

Литва відзвітувала про ремонт перших Leopard 2, які прибули з фронту в Україні

 

"Прибувши з лінії фронту, ці танки тепер готові повернутись і зробити своє діло", - додали в Міноборони Литви, подякувавши власним Збройним силам і німецькій промисловості за "надзвичайну роботу".

Про те, що Збройні сили Литви спільно з німецькою оборонною промисловістю відремонтують ушкоджені під час бойових дій в Україні танки Leopard, стало відомо у жовтні.

Литва відзвітувала про ремонт перших Leopard 2, які прибули з фронту в Україні

 

Ще раніше Берлін досяг із Варшавою згоди про створення центру ремонту танків Leopard 2, які зазнали пошкоджень на полі бою в Україні.
Ключові теги: Литва
 

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