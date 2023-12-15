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АНАЛІТИКА

Корея передала ДСНС десять машин для розмінування - посольство

Корея передала ДСНС десять машин для розмінування - посольство

 

Десять машин для розмінування хорватського виробництва передав Україні уряд Південної Кореї як гуманітарну допомогу, повідомляє посольство України в Республіці Корея в п'ятницю.

Корея передала ДСНС десять машин для розмінування - посольство

 

"У рамках забезпечення потреб України в розмінувальній техніці урядом Республіки Корея за сприяння посольства передано Державній службі України з надзвичайних ситуацій в якості гуманітарної допомоги 10 машин для розмінування виробництва хорватської компанії DOK-ING", - повідомляється на сторінці посольства у фейсбуці.

Корея передала ДСНС десять машин для розмінування - посольство

 

Як наголошується в повідомленні, техніка вже прибула до пункту призначення, де буде розподілена між підрозділами ДСНС, задіяними в процесі гуманітарного розмінування звільненої території України.

Корея передала ДСНС десять машин для розмінування - посольство

 

"Посольство висловлює щиру вдячність уряду Республіки Корея за надану техніку та сподівається на подальшу підтримку", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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