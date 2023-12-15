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КВУ: За рік 17 нардепів втратили мандат
17:31 15.12.2023 |
За рік 17 народних депутатів достроково припинили свої повноваження, повідомляє Комітет виборців України (КВУ).
"Комітет виборців проаналізував дані щодо кількості народних депутатів, які достроково припинили повноваження у 2023 році. Загалом за рік мандат утратили 17 народних депутатів", - зазначено в повідомленні.
Згідно з інформацією КВУ, серед таких парламентаріїв:
1. Юрій Арістов ("Слуга народу") - склав мандат після скандалу з відпочинком на Мальдівах під час війни (дата припинення повноважень: 27 липня 2023 р.).
2. Максим Єфімов (група "Відновлення України") - склав повноваження народного депутата (8 грудня 2023 р.).
3. Дмитро Шпенов (позафракційний, колишня фракція "ОПЗЖ") - склав повноваження народного депутата (8 грудня 2023 р.).
4. Андрій Холодов ("Слуга народу") - склав повноваження народного депутата після розслідування "Схем", згідно з яким нардеп виїхав на Кіпр у січні 2023 року і з того часу не повертався (9 серпня 2023 р.).
5. Михайло Забродський ("Європейська солідарність") - у квітні 2023 р. призначений заступником головнокомандувача Збройних сил України (20 березня 2023 р.).
6. Віталій Данілов ("Батьківщина") - склав повноваження народного депутата (8 грудня 2023 р.).
7. Олександр Трухін ("Слуга народу") - склав повноваження народного депутата після скандалу з ДТП і спробою підкупу поліцейських (23 лютого 2023 р.).
8. Віктор Медведчук (позафракційний, екс-"ОПЗЖ") - Верховна Рада позбавила повноважень після припинення громадянства України (13 січня 2023 р.).
9. Тарас Козак (позафракційний, екс-"ОПЗЖ") - Верховна Рада позбавила повноважень після припинення громадянства України (13 січня 2023 р.).
10. Ренат Кузьмін (позафракційний, екс-"ОПЗЖ") - Верховна Рада позбавила повноважень після припинення громадянства України (13 січня 2023 р.).
11. Андрій Деркач (колишня фракція "ОПЗЖ") - Верховна Рада позбавила повноважень після припинення громадянства України (13 січня 2023 р.).
12. Андрій Аксьонов - склав повноваження народного депутата після скандалу з наявністю у нього російського паспорта (13 січня 2023 р.).
13. Ігор Абрамович (група "Відновлення України") - склав повноваження народного депутата за власним бажанням. Був фігурантом журналістського розслідування, в якому було оприлюднено, що у 2022 р. депутат проживав у Франції на віллі російського банкіра (6 лютого 2023 р.).
14. Олег Волошин (група "Платформа за життя та мир") - склав повноваження народного депутата після повідомлень про підозру в державній зраді (24 лютого 2023 р.).
15. Наталія Королевська (група "Платформа за життя та мир") - склала повноваження народного депутата, фігурантка кількох кримінальних проваджень, громадянка Росії (24 лютого 2023 р.).
16. Юрій Солод (група "Платформа за життя та мир") - склав повноваження народного депутата, громадянин Росії (24 лютого 2023 р.).
17. Тетяна Плачкова (група "Відновлення України") - склала повноваження народного депутата у зв'язку із сімейними обставинами (14 липня 2023 р.).
Як зазначає голова КВУ Олексій Кошель, головними причинами складання мандатів були скандали, кримінальні провадження й "бажання загубитися", оскільки до людини без депутатського мандата значно менше уваги з боку ЗМІ, антикорупційних організацій (що важливо після відкриття електронних декларацій) і, відповідно, уваги з боку правоохоронних органів.
"Окремі депутати склали мандат у зв'язку з призначенням на державні посади. Також частина депутатів були позбавлені мандата через припинення громадянства України", - додав Кошель.
Водночас у КВУ наголосили, що у Верховній Раді наразі залишилася рекордно низька кількість депутатів - 400. При цьому на межі розпуску перебувають дві депутатські групи: "Відновлення України" та "За майбутнє", кількість депутатів у яких фактично менша, ніж вимагає регламент ВР.
Відповідно до чинного регламенту, кількість осіб у депутатській групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, яка сформована на першій сесії чергового скликання Верховної Ради.
За даними на 14 грудня 2023 року, найменшою фракцією в українському парламенті є "Голос" - 20 нардепів (під час формування фракції на першій сесії було 22). На сьогодні в депутатських групах "Довіра" - 19, "Партія "За майбутнє" - 17, "Відновлення України" - 16 членів.
Як повідомлялося, народні депутати зареєстрували в парламенті два законопроєкти - №10324 і №10324-1, якими пропонують визначити мінімальну кількість членів фракцій і груп.
Група нардепів, зокрема перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, у законопроєкті №10324 пропонують, щоб мінімальна кількість депутатської фракції (групи) під час воєнного стану і протягом 90 днів після його скасування або призупинення становила 14 осіб.
Водночас позафракційний народний депутат Дмитро Разумков пропонує закріпити в регламенті ВР на час війни мінімальний склад депутатської фракції (групи) у кількості 20 осіб.
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