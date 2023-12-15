КВУ: За рік 17 нардепів втратили мандат

За рік 17 народних депутатів достроково припинили свої повноваження, повідомляє Комітет виборців України (КВУ).

"Комітет виборців проаналізував дані щодо кількості народних депутатів, які достроково припинили повноваження у 2023 році. Загалом за рік мандат утратили 17 народних депутатів", - зазначено в повідомленні.

Згідно з інформацією КВУ, серед таких парламентаріїв:

1. Юрій Арістов ("Слуга народу") - склав мандат після скандалу з відпочинком на Мальдівах під час війни (дата припинення повноважень: 27 липня 2023 р.).

2. Максим Єфімов (група "Відновлення України") - склав повноваження народного депутата (8 грудня 2023 р.).

3. Дмитро Шпенов (позафракційний, колишня фракція "ОПЗЖ") - склав повноваження народного депутата (8 грудня 2023 р.).

4. Андрій Холодов ("Слуга народу") - склав повноваження народного депутата після розслідування "Схем", згідно з яким нардеп виїхав на Кіпр у січні 2023 року і з того часу не повертався (9 серпня 2023 р.).

5. Михайло Забродський ("Європейська солідарність") - у квітні 2023 р. призначений заступником головнокомандувача Збройних сил України (20 березня 2023 р.).

6. Віталій Данілов ("Батьківщина") - склав повноваження народного депутата (8 грудня 2023 р.).

7. Олександр Трухін ("Слуга народу") - склав повноваження народного депутата після скандалу з ДТП і спробою підкупу поліцейських (23 лютого 2023 р.).

8. Віктор Медведчук (позафракційний, екс-"ОПЗЖ") - Верховна Рада позбавила повноважень після припинення громадянства України (13 січня 2023 р.).

9. Тарас Козак (позафракційний, екс-"ОПЗЖ") - Верховна Рада позбавила повноважень після припинення громадянства України (13 січня 2023 р.).

10. Ренат Кузьмін (позафракційний, екс-"ОПЗЖ") - Верховна Рада позбавила повноважень після припинення громадянства України (13 січня 2023 р.).

11. Андрій Деркач (колишня фракція "ОПЗЖ") - Верховна Рада позбавила повноважень після припинення громадянства України (13 січня 2023 р.).

12. Андрій Аксьонов - склав повноваження народного депутата після скандалу з наявністю у нього російського паспорта (13 січня 2023 р.).

13. Ігор Абрамович (група "Відновлення України") - склав повноваження народного депутата за власним бажанням. Був фігурантом журналістського розслідування, в якому було оприлюднено, що у 2022 р. депутат проживав у Франції на віллі російського банкіра (6 лютого 2023 р.).

14. Олег Волошин (група "Платформа за життя та мир") - склав повноваження народного депутата після повідомлень про підозру в державній зраді (24 лютого 2023 р.).

15. Наталія Королевська (група "Платформа за життя та мир") - склала повноваження народного депутата, фігурантка кількох кримінальних проваджень, громадянка Росії (24 лютого 2023 р.).

16. Юрій Солод (група "Платформа за життя та мир") - склав повноваження народного депутата, громадянин Росії (24 лютого 2023 р.).

17. Тетяна Плачкова (група "Відновлення України") - склала повноваження народного депутата у зв'язку із сімейними обставинами (14 липня 2023 р.).

Як зазначає голова КВУ Олексій Кошель, головними причинами складання мандатів були скандали, кримінальні провадження й "бажання загубитися", оскільки до людини без депутатського мандата значно менше уваги з боку ЗМІ, антикорупційних організацій (що важливо після відкриття електронних декларацій) і, відповідно, уваги з боку правоохоронних органів.

"Окремі депутати склали мандат у зв'язку з призначенням на державні посади. Також частина депутатів були позбавлені мандата через припинення громадянства України", - додав Кошель.

Водночас у КВУ наголосили, що у Верховній Раді наразі залишилася рекордно низька кількість депутатів - 400. При цьому на межі розпуску перебувають дві депутатські групи: "Відновлення України" та "За майбутнє", кількість депутатів у яких фактично менша, ніж вимагає регламент ВР.

Відповідно до чинного регламенту, кількість осіб у депутатській групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, яка сформована на першій сесії чергового скликання Верховної Ради.

За даними на 14 грудня 2023 року, найменшою фракцією в українському парламенті є "Голос" - 20 нардепів (під час формування фракції на першій сесії було 22). На сьогодні в депутатських групах "Довіра" - 19, "Партія "За майбутнє" - 17, "Відновлення України" - 16 членів.

Як повідомлялося, народні депутати зареєстрували в парламенті два законопроєкти - №10324 і №10324-1, якими пропонують визначити мінімальну кількість членів фракцій і груп.

Група нардепів, зокрема перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, у законопроєкті №10324 пропонують, щоб мінімальна кількість депутатської фракції (групи) під час воєнного стану і протягом 90 днів після його скасування або призупинення становила 14 осіб.

Водночас позафракційний народний депутат Дмитро Разумков пропонує закріпити в регламенті ВР на час війни мінімальний склад депутатської фракції (групи) у кількості 20 осіб.