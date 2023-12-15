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Артур Еш
Умєров запросив Туреччину приєднатися до Морської коаліції для зміцнення безпеки в Чорному морі
13:42 15.12.2023 |
Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з новим послом Туреччини в Україні Левентом Більгеном закликав Туреччину приєднатися до раніше сформованої Морської коаліції.
"Вдячні Туреччині за підтримку України з першого дня повномасштабного вторгнення у питанні забезпечення безпеки Чорного моря. Запрошуємо Туреччину приєднатися до Морської коаліції", - сказав Умєров, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Сторони також обговорили потенційну співпрацю з оборонного виробництва.
Своєю чергою Більген зазначив, що всебічна підтримка України з боку Туреччини триватиме.
Зусилля Коаліції морських сил і засобів, створення якої ініціювали Велика Британія та Норвегія, спрямовані на припинення втручання Росії у свободу судноплавства, зокрема у функціонування "зернового коридору".
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